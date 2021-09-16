LIVE／幼兒園群聚再＋1「負責人解隔後確診」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為2例本土及10例境外移入；另確診個案中無新增死亡。新北市今天新增2例，其中1例與幼兒園群聚相關，傳出是幼兒園負責人在解除隔離後採檢才確診，市長侯友宜召開疫情記者會，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

幼兒園群聚再添1例，新北市衛生局15日晚間證實，1名與幼兒園相關已匡列個案在解隔後自主健康管理期間，因身體不適採檢PCR陽性，衛生局立即啟動疫調，初步調查該個案自主健康管理期間均在家中沒有外出，衛生局針對接觸的家人已立即安排進行採檢，晚間採檢結果出爐，PCR均為陰性。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

針對今日疫情，指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16214為80多歲女性，今(2021)年9月14日因其他原因就醫並採檢，於今日確診；接觸者匡列中。案16221為70多歲女性，9月5日因北部某幼兒園感染事件由衛生單位安排至其他場所隔離，隔離期間及隔離期滿前採檢結果皆為陰性且均無症狀，9月12日解除隔離，9月14日因喉嚨痛就醫採檢，於今日確診；已匡列接觸者2人，均列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

指揮中心表示，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自南非(案16215)、美國(案16216、16218、16219、16223)、日本(案16217、16222)、阿拉伯聯合大公國(案16220)、印尼(案16224)及印度(案16225)，入境日介於8月31日至9月14日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。