中秋節高雄人能在頂樓烤肉嗎？　陳其邁解答：這些地方都可以

▲中秋連假就要到來，許多民眾關心可以在哪邊烤肉。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中秋連假就要到來，但本土疫情卻又因Delta病毒攻入社區拉警報，不少民眾關心到底怎麼樣可以烤肉？透天頂樓可以烤嗎？高雄市長陳其邁今（9）日受訪解釋，在家裡本來就和「同住家人」一起吃飯，當然可以一起烤肉，這個沒有問題，也包含陽台、露台或其他空間或庭院等等。

由於近來Delta病毒攻入社區，全台已有18縣市不開放戶外烤肉，高雄市也宣布戶外公共場域、騎樓禁止烤肉，社團社區烤肉活動停辦，居家烤肉則不禁止，但僅限同住家人，另限制14天內自主健康管理、北部活動史者共餐。

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不過，就有民眾好奇「透天頂樓可以烤嗎？」陳其邁今天解釋，這個主要邏輯是，因現階段在餐廳或者其他飲食場所，都開放同住家人可以共餐，在家裡本來就和同住家人一起吃飯，當然可以一起烤肉，這個沒有問題；但非同住家人到目前為止，各縣市都沒有開放。

▲高雄市中秋節防疫守則。（圖／高雄市政府）

陳其邁說，像高雄、台中還有基隆，都限於同住家人烤肉，因為騎樓是公共空間，一家烤肉萬家香，在高雄或南部的習俗，很難避免隔壁鄰居串門子，所以，高雄和台中以及基隆也都在騎樓部分做一些限制。但是假如家裡有陽台、露台或其他空間或庭院等等，這個都可以烤肉，沒有問題。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，陳其邁也說，因為新北疫情升溫，會對於整個新北疫情做觀察，假如在中秋節前新北疫情趨緩，也能夠獲得控制，會再來做整體中秋節及南北移動跟共餐部分的檢討。

他強調，Delta病毒的入侵，新北市已經有好幾所學校停課，餐廳部分在新北也改成禁止內用，因為餐廳拿下口罩有風險，雖然相對來講高雄市比較穩定，已經連續好幾天都沒有確診個案，但南北移動還是隨之會帶來風險，還是要小心。