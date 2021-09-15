快訊／開展倒數2天突喊卡！南台規模最大高雄婦幼展停辦原因曝

▲南台灣最大規模的婦幼展9月17日至20日原訂在高雄舉辦，但突然喊卡。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

號稱南台灣最大規模的婦幼展原訂9月17日至20日在高雄舉辦，不過，主辦單位今（15）日突然宣布，大會配合中央疫情指揮中心公布的防疫升級規範，將延後舉行，確切時間將另行告知。高雄市議員邱于軒批評，活動前要求防疫計畫書的核定，是衛福部規定，但防疫計劃書「懸而未決」的，是沒擔當的高雄市政府，導致廠商自行評估展延。

北部爆發幼兒園群聚感染，原訂在南港展覽館登場的台北婦幼用品大展順延至年底，高雄市議員陳若翠、邱于軒都跳出來砲轟，來逛的幾乎都是孕婦及抵抗力最弱的嬰幼兒，市長陳其邁是覺得高雄防疫已經做到滴水不漏？還是高雄人的命不值錢？

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▲南台灣最大婦幼展原訂周五在高雄舉辦，但主辦單位突然喊卡。（圖／翻攝主辦單位官網）

高雄市衛生局周一表示，該會展主辦單位提報的防疫計畫仍在審議階段，截至目前為止尚未審核通過。不料，今天主辦單位就對外宣布，配合中央疫情指揮中心公布的防疫升級規範，將延後舉行，確切時間將另行告知。

邱于軒表示，高雄市政府衛生局一直到昨天都還未核備防疫企劃書，懸而未決讓廠商損失，也讓民眾憂心，最後，廠商自行評估展延！

有網友留言批評，「這個時間才喊停，廠商早已備好佈展材料，只差現場組裝，希望監督市政府之後展會能及早確認，疫情下已難生存的搭建廠商還要多賠一次」，也有參展廠商留言表示，「準備3個月的心血，準備要以廠商身分進駐的！準備超多件尿布，純手工，超花心血的，現在給我搞這齣，蕾絲尿布一件一件編織而成⋯⋯現在心在淌血中」、「官方單位應該要提早決斷，不然只會讓廠商損失慘重」。

高雄市會展產業發展協會楊志中也留言感嘆，疫情不會在一時半刻就煙消雲散，更不會在某時某刻就可以完全正常辦理會展活動，所以在未來幾年與疫共存的新常態認知下，會展活動總是要跨出重新辦展的第一步，才能逐步復甦。他說，疫後辦理會展活動時更需有嚴格的防疫規格，若因噎廢食產業復甦遙遙無期。

▲高雄婦幼展照常舉辦，陳若翠：陳其邁勿逆時中砸了招牌。（圖／議員陳若翠提供）

邱于軒痛批，疫情下的會展舉行本來就是兩難，包括防疫計劃書的核定和規範，都是市府應該儘快負起責任和加速審核的。「很遺憾，市府龜縮卸責，刻意的要造成業者和議員間的對立和不諒解。」

邱于軒重申，她是收到民眾、參展廠商和工作人員的陳情因而提出建議，也催促衛生局儘快告知業者是否要核定防疫計劃書，讓業者耗在「辦與不辦之間」才是真正虛耗廠商的資源。她痛批，活動前要求防疫計畫書的核定，是衛福部規定；對您們多次誠心修改的防疫計劃書「懸而未決」的，也是沒擔當的高雄市政府。