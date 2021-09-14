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E奶網紅運毒被逮「IG秒關閉」　死忠粉絲到FB粉專感嘆：妳GG了

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅「潘緣」因涉嫌操盤台美跨境大麻毒品運輸案件遭被捕，訊後桃園地檢諭令以30萬元讓其交保，但潘女籌不到現金，到處打電話向親友求救。此外，潘女事件曝光後引起網友討論，許多網友紛紛到其臉書留言，甚至有死忠粉絲出面感嘆「妳GG了」。

潘女與共犯配合，從國外購買大麻煙草，利用寫錯人名、地址的方式讓物流公司白跑M、躲避警方追緝，利用手法拿到貨物後，再用加密通訊軟體「TELEGRAM」與買家聯繫，收取比特、泰達、乙太等知名數位虛擬貨幣後，再提供經緯度編碼讓買家取貨，但最後還是被警方逮捕。

▲▼E奶網紅運毒被逮「IG秒關閉」　死忠粉絲感嘆：妳GG了。（圖／記者張君豪翻攝、本人臉書）

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▲E奶網紅運毒被逮「IG秒關閉」　死忠粉絲感嘆：妳GG了。（圖／記者張君豪翻攝、本人臉書）

▲▼E奶網紅交保。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲潘緣籌不出30萬元的交保費用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

25歲的潘緣IG人數追蹤高達2.3萬人，案發後已將IG帳號關閉，但有7.5萬人追蹤的臉書粉專仍然開著，許多網友、粉絲紛紛湧入留言，「妳還好嗎」、「你我本無緣，全靠新聞來相見」、「希望沒事」、「比較擔心兩隻狗狗原本照顧得非常好現在怎麼辦」、「為什麼要成為自己最討厭的那種人」、「壞路不行走，各位朋友千萬別賣毒 關出來都不知道幾歲了」。

其中，一名死忠粉絲留言感嘆，「妳GG了…記得以前認識妳的臉書的時候妳還在賣泰國手鏈咬錢虎，後來還養了很多可愛的貓，我還在晴光市場午後偶遇妳，怎麼那麼久沒有追蹤妳的臉書了，卻在新聞看到妳上社會版面…真的是誤入歧途啊。」

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