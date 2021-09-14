7年激壞超過數百次！人夫「出差3天」每天都在做　還為她離家出走

▲阿傑與花花發生婚外情。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／台中報導

一名已婚男子「阿傑」（化名）日前認識女子「花花」（化名）後，與對方發展出婚外情，幾年內兩人就發生了超過數百次性關係，阿傑還曾經為了花花離家出走10多天。阿傑的妻子得知後，氣得對花花提告。對此，台中地院審理後，判花花應賠償正宮50萬元。

阿傑的妻子主張，自己與阿傑結婚後育有三個子女，而阿傑日前在台中某個路口檳榔攤認識花花後，就積極邀約對方外出，而過程中花花也不斷向阿傑訴苦，阿傑也告知對方自己已經結婚，雙方仍是於相隔幾天後一同到太平山遊玩，幾天後又到汽車旅館發生性行為，之後平均每個月都會發生7、8次性行為，期間曾經因為花花到別處工作一年而中斷，但花花返回台中後，又主動跟阿傑聯絡，兩人又因此展開糾纏。

某次阿傑前往南投出差時，花花主動要求一同前往，並於同住的三天內，天天與對方發生性行為，而之後她又陪著對方到嘉義工作一年，短短一年下來至少發生超過百次的性行為。整起事件直到阿傑的妻子收到不明女人的辱罵訊息，因此詢問阿傑此事，才讓全案因此曝光。未料，花花得知東窗事發後，還曾經以死相逼，而阿傑也因此離家與對方出遊10多天，並於投宿的旅館內發生多次性行為。

阿傑回家後，對於此事深感愧疚，因此主動與對方斷絕關係，而阿傑的正宮認為，花花明知道阿傑已婚，卻仍是與對方交往，從2011年到2019年間兩人發生性行為多達數百次以上，其行徑已逾越社會一般通念所能容忍之範圍，已達破壞夫妻婚姻共同生活之圓滿安全、幸福之程度情節重大，因此對其提出求償。

對此，台中地院審理後認為，花花對於阿傑妻子造成精神上痛苦非輕，在考量審酌雙方財力、學歷、收入等一切情狀後，判其應賠償對方新台幣50萬元。