今年狂賣2.4億支iPhone 12創紀錄！　外媒曝蘋果熱銷「關鍵秘密」

▲蘋果CEO庫克對未來銷售展望，繼續保持樂觀。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果將在台灣時間15日凌晨1點舉行秋季發表會，備受矚目的新機iPhone 13系列到時將登場；此前iPhone 12已為蘋果公司銷售創下紀錄，本年度賣出近2.4億支手機。《華爾街日報》指出驚人銷售量的背後秘密，其實是電信商祭出的5G方案。

iPhone 12於2020年秋季推出後一路廣受歡迎，搭上更換5G的潮流，各大電信商超優惠的5G方案促銷，進一步強力推動買氣。《華爾街日報》指的電信商為美國的AT&T、T-Mobile和verizon等電信巨頭，彼此之間上演搶客大戰的他們為了留住客戶，紛紛降低購買手機的費用門檻，同時給予5G優惠，努力鞏固甚至擴展自家版圖。

iPhone 12創下的新高點之後，蘋果能否繼續走出銷售佳績，主要還是得看這些電信龍頭的高消耗補貼戰能持續多久，一旦誘因低於iPhone 12，加上新機更加昂貴的情況，榮景恐怕很難持續。

不過報導指出iPhone 13帶來不同於前作的重大變化，此次系列新機是2014年的iPhone 6及2017年iPhone X之後的最大升級，儘管手機尺寸不做更動，但外觀改變和鏡頭功能增強，都是一大看點。

過去幾年iPhone的銷售增長「碰到天花板」一直是外界輿論風向，在iPhone創下銷售新高紀錄後，這個論點不僅沒有消失，而是更進一步認為時間可能已經到來。執行長庫克對此表示，關於蘋果成長持久性的問題，自己一項樂觀看到，因現在仍在5G早期階段，代表後續還有很大發展空間。