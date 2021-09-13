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【廣編】口罩下的新美學　席捲板橋大遠百

▲▼口罩下的新美學　席捲板橋大遠百。（圖／業者提供）

圖、文／遠東百貨提供

離不開口罩的日子，美學學分可不能打折扣。摩拳擦掌為即將到來的週年慶預做準備，板橋大遠百首波專櫃調整，目標鎖定口罩下的新美學，質感生活10/10 HOPE、一站式風尚選品OJO SALON到位，防疫生活一樣時尚有形。

10/10 HOPE嶄新登場

歡慶10/10 HOPE在Mega City板橋大遠百2樓全新開幕，期間限定推出獨家優惠活動，包含滿額現抵、消費滿額禮，與多款全台獨家特惠組合。全球風格人士追捧的瑞典品牌L:a Bruket首推年度重量新品優惠組合，英國皇室御用有機香氛品牌NEOM祭出超高回購率的舒眠商品組合，澳洲純天然居家清潔品牌Bondi Wash推出明星商品大容量洗衣精組合。活動期間自9月10日~9月21日，品牌優惠組合最低63折起，限Mega City板橋大遠百門市獨家販售。

OJO SALON盛大開幕

集結藝術、創新、品味生活美學概念的一站式風尚選品店OJO SALON 9月1日在板橋大遠百二樓盛大開幕了，鍾情藝術品般的鏡框與首飾，尤其著迷於高質感並深具特色的設計師品牌，因此引進各國獨立設計師眼鏡品牌與首飾逸品。獨家呈現巴黎頂尖琺瑯飾品「Bangle Up」、有小臉神器美譽的眼鏡「LAPIZ SENSIBLE」和法國優雅風尚眼鏡「Emmanuelle Khanh」等，OJO SALON能滿足所有熱愛質感穿搭的愛好者。

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