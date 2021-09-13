SOHO中國收購案告吹　今股價一度狂殺近40%

▲SOHO中國創辦人潘石屹。（圖／翻攝YOUKU）



記者蔡紹堅／綜合報導

SOHO中國與黑石集團（Blackstone）的收購案上周五確定告吹，SOHO中國13日股價在香港一路下殺，跌幅一度達到39.98%。

SOHO中國10日在港交所發出公告，稱公司和要約收購方黑石集團在6月16日簽署的收購協議截至目前沒有任何的先決條件達成。

SOHO中國指出，鑑於目前滿足先決條件的進展不足，要約方、承諾方、承諾股東與公司共同評估了滿足先決條件所需的正在進行中的評估程序，以及在要約時間表內完成該程序的可能性，各方一致認為無法在最終截止日當天或之前滿足先決條件，各方也一致同意不會推遲最終截止日。

SOHO中國6月16日曾宣布，高盛代表黑石集團將以每股5港元的價格，收購SOHO中國約28.56億股的股份，交易價格約236.57億港元。

不過，8月6日，SOHO中國再度發出公告，稱與黑石集團的交易被市場監管總局正式立案調查，被要求根據「反壟斷法」提交併購審查申報的相關文件及資料。

9月6日時，SOHO中國還曾表示，要約方已提供進一步文件及資料，以回應監管機構關於補充額外訊息的要求，而要約方已從國家市場監管總局獲悉審查工作仍在進行。

SOHO中國由潘石屹夫婦於1995年創立，主要經營商用房地產開發，是北京最大的房地產開發商之一。

根據SOHO中國日前公布的財報，SOHO中國今年上半年共實現營收8.05億元（人民幣），較去年同期的14.53億元減少44.6%；毛利方面，上半年為6.59億元，同比下降17.52%；淨利潤方面，上半年為3.43億元，同比增長67.49%。