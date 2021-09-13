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5歲萌童報案「撿到2歲寶寶」！母親忙著吃飯…1hr才發現孩子丟了

▲▼5歲萌娃撿到2歲女寶。（圖／翻攝自微兔視頻）

▲5歲萌娃撿到2歲女寶。（圖／翻攝自微兔視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州貴陽一位5歲萌娃近日報警稱，「警察蜀黍，我撿到一個小朋友！」原來，她在社區玩滑梯時，發現一名大約2歲的女寶在旁邊大哭，機警報警求助。就在管委會、警員接力為孩子尋找家人時，孩子的母親才發現孩子不見了，匆匆趕來認領孩子。

據《貴陽廣播電視台》報導，不久前，貴陽市公安局南明分局警員在巡邏過程中，突然接到一名5歲女童打來的電話。孩子急呼，需要警察蜀黍的幫助！

到達現場後，警員發現，5歲女童在社區中滑梯旁，竟然發現另外一名走失的2歲女童。隨後，警員該社區屋主群組中，詢問是否有人丟失孩子，並沒有得到走失報告。

▲▼5歲萌娃撿到2歲女寶。（圖／翻攝自微兔視頻）

▲警員帶著孩子尋找家人。（圖／翻攝自微兔視頻）

初步了解情況後，警員抱著孩子在附近展開了尋找，就在這個過程中，他們突然再次接到一個報警電話。原來，另一分局的警員接到自家孩子失蹤的報案。

等待了1分鐘後，一名懷孕女子匆匆忙忙趕來。隨後，孩子母親表示，「當時我們在吃飯，她一直在玩滑梯，1個小時後我們出來發現，她可能跑開了。」在對警員表達了感謝之後，母親帶著孩子離開了現場。

對此，網友看後紛紛譴責母親，「看孩子媽的肚子，二胎還沒生，已經這麼疏忽大意了……，家長長點心吧」、「2歲的小娃怎麼能離開大人視線啊」、「一個都管不好還生二胎」。大部分網友大讚報警的女童，「這5歲寶寶太厲害了吧，好冷靜喔」、、「5歲萌娃家裡教的好」、「5歲的小寶寶真是太棒了，家長教育很成功」。

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