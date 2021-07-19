尪腳底按摩2hrs花8700！人妻怒投訴求解　店員語曖昧：要問妳老公

▲女子覺得腳底按摩2小時要8700元，根本是被當凱子海削。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

到底花去哪了？大陸貴陽一名女子表示，老公日前到一家足療店消費，不到2小時竟花了2000元人民幣（約8700元新台幣），讓她覺得事有蹊蹺，工作人員卻回答「問一下妳老公」，語帶曖昧含糊。

女子透露，老公11日晚上10點多在一家足療店花了2000元人民幣，隔天她再次來消費時，發現金額不太對，一查消費明細，得知老公12點多就離開了，最多不超過2個小時，上頭的時間卻是6小時，讓她感到一頭霧水。根據女子提供的明細可見，她的老公共點了4個項目，消費1914元人民幣，從該店的價目表來看，項目最短需要做60分鐘，最長要100分鐘，而女子老公的消費項目，至少需要6、7個小時才能完成。

▲女子秀出消費明細。（圖／翻攝自微兔視頻）

女子指出，老公在12點左右就離開，隨後前往KTV唱歌，還附上付款紀錄及發票，「我就希望足療店給我一個合理的解釋，我不知道這個消費金額到底是怎麼來的」。工作人員表示，清單上的項目確實是女子的老公消費的，但為什麼加這麼多時間，僅說「這個妳問一下妳老公」，解釋含糊不清，讓她感到疑點重重。

▲女子貼出老公到KTV的紀錄。（圖／翻攝自微兔視頻）

女子丈夫表示，當時喝了點酒記不太清楚當時情況，但對於消費金額沒有異議，「查不查都可以，你自己看吧」，女子則打算會回家和老公討論，直到問題水落石出。

延伸閱讀

▸ 唐綺陽自嘲「太強壯還是太老」 打AZ疫苗13hr後副作用曝光

▸ 很多人已打3劑疫苗？ 朱學恒直接點名：他就是漏洞

▸ 北愛爾蘭發燒！17日高溫飆破攝氏31.2度 成有紀錄以來最熱一天