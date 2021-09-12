南韓海警「尿遁」失蹤！軍警大陣仗連續搜索3天　恐藉海流潛逃北韓

▲南韓海警在小青島海域巡邏時失蹤，圖為海警船艦在獨島附近發射水砲。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名在警備艦艇518艦（500噸級）擔任海洋警察的27歲巡警A某，當艦艇10日下午1時航行至仁川市甕津郡小青島（소청도）海域時，他向周遭表示要去廁所，沒想到之後卻離奇失蹤，南韓海警晚間發射180發照明彈，並動員船艦22艘、5架航空機、61艘民間漁船搜救，至今仍無法找到A某下落，不排除有逃離至北韓（朝鮮）的可能。

根據韓媒《Edaily》、《韓聯社》報導，27歲的巡警A某隸屬於中部地方海警廳西海5島（黃海，南韓稱為西海）特別警備團，當518艦於10日航行至小青島東南方30公里海域進行巡邏時，在艦艇地下機關室輪值的A某向同事報備「要去上廁所」，豈料之後卻突然失蹤。

海警調閱船艦上10台監視器，卻只看到A某走向艦艇後端的畫面，之後便從監視器拍攝死角消失得無影無蹤。A某消失的地點位於黃海北方分界線南端9公里處，由於非常接近北韓所管轄的海域，因此令人聯想到去年9月在小延坪島南端2公里海域失蹤，最後卻被北韓槍殺焚屍的南韓海洋水產部47歲李姓公務員。

據悉，南韓國防部與情報機構當時聲稱，透過監控時留下的錄音資料，李姓公務員疑似因為離婚且留有大批負債，因此向北韓軍警表示有「投誠」的想法。

南韓海警10日晚間發射180枚照明彈、出動艦艇22艘、航空機5架前往事發海域搜尋A某下落，昨（11）日再派出艦艇24艘、民間漁船61艘、航空機7架，同時透過統一部向北韓、中國當局提出協助搜救請求，不過至今A某已失蹤第3天，還是找不著其下落，也尚未發現A某留下的遺書。

南韓海警從A某失蹤前的服裝研判，A某有可能是失足落海。不過一名海警關係人士向《Edaily》透露，不排除A某恐怕在失蹤後透過海流潛逃至北韓，「是否有潛逃至北韓的可能，將透過搜索調查結果公開，目前無法對外透露A某是否潛逃至北韓，將視調查進行結果來決定是否召開記者會公開。」

該名人士解釋，「A某失蹤當天（10日）海上氣候雖可以說是良好，但北方分界線（NLL）附近海域的波浪強烈，若無進行事前準備工作，要逃到北韓恐怕相當困難。目前已透過海流、監視器等資料，分析A某潛逃至北韓的可能性。」

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