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慎入！長期便秘她天天吃酵素　3年後腸道「長滿蛇皮紋」醫生搖頭

醫生替病患檢查。（示意圖，非當事人／Pexel Alexandra Haddad）

▲醫生替病患檢查。（示意圖，非當事人／Pexel Alexandra Haddad）

圖文／CTWANT

許多人為了養生而選擇服用健康食品，大陸杭州一名63歲大媽因為有便秘問題而吃了整整3年的酵素，沒想到日前體檢時，竟發現腸道嚴重病變！醫生表示，大媽的結腸已經整個變黑，長出像蛇皮一樣的花紋，也就是所謂的「結腸黑變病」。

綜合陸媒報導，這名王姓大媽日前到醫院體檢，主動告知自己有長年便秘的困擾；醫生幫她安排了內視鏡檢查，才發現王婦的結腸已經長滿棕黑色、如同蛇皮一樣的花紋，看起來相當駭人。在醫生仔細的詢問下，王婦坦承自己已經吃了3年的某牌酵素，一開始吃的時候排便真的有變順暢，也讓她養成了依賴心，每天都一定要吃。

消化內科主治醫師杜葉春表示，正常的結腸黏膜就像口腔黏膜一樣，看起來是淡紅色，而且黏膜表面的小血管紋理清晰可見。但是，王婦的結腸黏膜色澤為棕色、褐色甚至黑色，還有蛇皮、豹紋般的花紋，這種結腸黑變病是因為結腸壁的吞噬細胞吞噬了褐色素樣物質，導致腸壁色素沉著；簡單說就是腸子吸收色素後變成黑腸。

慎入！大媽養生吃酵素 3年後腸道變長出「黑蛇紋」…醫一看搖頭

▲王婦內視鏡影像。（圖／翻攝錢江晚報）

杜葉春表示，近年罹患結腸黑變病的患者越來越多，常見於想減肥、變美和有便秘的人，而這種病主要是由「蒽醌類瀉藥」引發，這種瀉藥短期就能刺激大腸蠕動，對排便看起來很有幫助。過，杜葉春提醒若長期服用不僅會造成腸道蠕動力減弱、腸道變黑甚至還會致癌！

王婦服用3年的酵素，才因為檢查而發現罹病，但其實只要服用5個月就已經會造成結腸黑變病，但停用酵素6至12個月後一般會逐漸恢復。醫生提醒市面上的排毒、通便商品一定要慎選，便秘者應多攝取高纖食物、多喝水，並養成定時排便習慣，市面上良莠不齊的商品，千萬不要輕信。

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