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3個星座「颱風天易破財」！射手只排第2名　手癢網拍買爆

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲射手座心情一悶就想上網購物。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

根據本刊《璨樹中心就在家門口　下半天降雨熱區一次看》報導，氣象局指出，璨樹颱風中心距離台灣最東方三貂角僅有30公里，十級暴風半徑下午將掃入大台北地區，稍早氣象局也針對全台12縣市發布大雨至豪雨特報。雖然正值週日，但仍呼籲民眾減少外出。而命理師小孟老師日前也分析「3星座容易在颱風天破大財」，看看待在家防颱的你是否上榜。

天氣風險公司總經理彭啟明也表示，北部風雨將會越來越大，建議下午沒事不要出門。目前根據系統顯示，璨樹颱風中心閃電對流密布、結構很完整，螺旋雨帶樣態也很好，幸好中心距離東部陸地約有50至70公里，預計下午經過宜蘭、新北市東部時，北部會迎來一陣強風豪雨，北部需特別留意，西半部也要留意外圍雲帶移入的影響。

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▲璨樹颱風。（圖／氣象局提供）

▲雲林以南已脫離陸上警戒範圍。（圖／氣象局提供）

命理師小孟老師也在粉專指出，颱風來了有3星座易破財：

Top3：摩羯座

摩羯座易在颱風來臨時買一堆食物或泡麵囤貨，推積如山的場面相當驚人，讓原本要在颱風天吃的食物，反而吃了一個禮拜。

Top2：射手座

射手座享受自由、不喜歡無聊沒事幹的感覺，當颱風天不能出門，心情一悶就想上網，這時若跳出購物廣告，可能就會手癢卯起來狂買。

Top1：雙子座

雙子座容易在颱風天下大雨時破財，建議不要出門，以免機車拋錨或是雨傘壞掉要維修。除此之外，原本要搭公車，也可能因暴雨來襲改搭計程車花更多錢；或是在颱風天走路，因遇大風大雨躲到便利商店，豈料停留於此又花了一大筆錢，外出務必小心謹慎。

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