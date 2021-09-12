萬安44號15日登場細胞簡訊示警　演習過程人車不管制

▲萬安演習防空避難app 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

110年軍民聯合防空（萬安44號）演習於9月15日即將登場，下午1點30分發放空襲警報至下午2點發放解除警報止共30分鐘；其目的在於培養國人居安思危的意識及熟悉防空防護要領，以降低戰時人員傷亡及財產損失。

▲ 防空防疫避免群聚，今年萬安演習人車不管制 。（圖／嘉義縣政府提供）

本次演習為因應「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）防疫需求，落實防疫避免群聚感染，不實施人車疏散避難、交通管制及燈火管制作為。演習時所有車輛、行人不實施管制，各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛，也就是所有車輛「正常行駛」、行人「正常通行」、商家及各公家機關「正常營業」，一切都維持平日正常作息，以避免造成人員群聚、增加疫情的風險。

演習除發放警報外，國防部將同步於當日13時30分以「空中威脅告警系統」發送簡訊到演習區域內所有手機行動電話，提醒國人演習相關事項，並在下午2點發送演習結束的訊息。

另為加強宣導民眾熟悉空襲避難地點，請民眾多加利用手機下載使用內政部警政署「警政服務APP-防空疏散避難專區」及上網「嘉義縣警察局-防空疏散避難專區」，並點選防空疏散避難設施位置Google Map或掃描QRcode查詢就近之防空避難處所。

嘉義縣警察局再次提醒，本次演習為配合防疫將不進行人車疏散避難、交通管制及燈火管制，民眾在聽聞防空警報聲及收到手機防空警報簡訊時，請維持正常作息，勿驚慌。

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