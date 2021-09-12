璨樹暴風圈罩全台！台北中午前後狂風暴雨　最快深夜解陸警

▲燦樹颱風七級風暴風圈幾乎籠罩全台灣。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

璨樹颱風持續沿著台灣東部海面北上，截至今（12日）晨5時為止，燦樹中心位置在花蓮的東南方約 100 公里之海面上，從最新警報單上來看，燦樹颱風七級風暴風半徑幾乎籠罩全台灣，花蓮、宜 蘭、北台灣今天整天狂風暴雨。預報員透露，以目前速度來看，最快在明（13日）天凌晨0時解除陸警。

根據燦樹颱風05：30警報資料指出，近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風；瞬間最大陣風每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風。燦樹颱風七級風暴風半徑 200 公里，十級風暴風半徑 60 公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲燦樹颱風潛勢路徑圖。



中央氣象局預報員陳伊秀指出，燦樹颱風目前已經來到花蓮東南方100公里海面上，花蓮、宜蘭、北台灣等地區開始雨勢越來越明顯，尤其是台北在中午前後最大。雨勢會持續到暴風圈離開台灣本島，以目前速度來看大約在13日凌晨0時左右，屆時不排除解除陸上颱風警報、13日清晨5時解除海警。

颱風現況

中心位置：

12日5時的中心位置在北緯 23.3 度，東經 122.2 度，即在花蓮的東南方約 100 公里之海面上

前進方向：

以每小時20公里速度，向北進行

中心氣壓：

940百帕

近中心最大風速：

近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風

瞬間之最大陣風：

瞬間最大陣風每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風

暴風半徑：

七級風暴風半徑 200 公里，十級風暴風半徑 60 公里

警戒區域及事項

陸上：臺灣各地區(含蘭嶼、綠島)應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上：臺灣附近各海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備。

▲今(12)日東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有局部大雨或豪雨，桃園以北及高屏地區有局部大雨發生的機率。

注意事項

1.颱風及其外圍環流影響，今(12)日臺灣附近各海面風浪明顯偏大，並易有長浪發生，請避免前往海邊活動；東半部(含蘭嶼、綠島)沿海地區、恆春半島及基隆北海岸有10級以上強陣風，大臺北地區及南部、北部沿海地區、馬祖、金門、澎湖亦有8至9級強陣風，請注意。

2.11日0時至12日5時出現較大陣風區域如下：蘭嶼17級以上、彭佳嶼12級、成功10級。較大雨量如下：臺東縣蘭嶼高中221.0毫米、花蓮縣六十石山203.0毫米。

▼燦樹颱風眼相當明顯。