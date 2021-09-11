搶先蘋果發表會！iPhone13上架了「2絕美新色」　全系列容量也曝光

▲iPhone 13顏色曝光，粉色、青銅色超美。（圖／取自macrumors）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果iPhone 13系列手機，將在台灣時間9月15日凌晨1點亮相，據爆料，入門款iPhone 13 mini不到新台幣2.4萬就可入手，將引爆換機潮。不過果粉們最好奇i13有哪些顏色可選？烏克蘭電子商務平台搶先上架新機，意外見到搶眼粉色與低調質感的青銅色，但容量卻沒有傳聞中的1TB選項。

根據外媒《91mobiles》指出，烏克蘭電商（KTC）搶在蘋果發表會前，率先上架iPhone 13系列的「顏色」與「儲存空間」，若選項為真，代表著iPhone 13 mini及iPhone 13將有6款顏色，分別是黑色、藍色、紫色、粉紅色、白色及紅色，這也意味著今年「粉紅色」將取代iPhone 12中的綠色。

iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max部分，KTC平台則將有黑色、銀色、金色及青銅色（Bronze）的選擇，iPhone 12 Pro陣容中的石墨色及太平洋藍色，將被黑色及青銅色取代。

至於新機容量方面，KTC平台顯示，iPhone 13 mini及iPhone 13只有64GB與128GB兩種選項；iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max則是128GB、256GB及512GB三種選項。

▲KTC搶先上架iPhone 13新機，將新增粉紅、青銅色。（圖／取自KTC網站）



不過日前3C達人廖阿輝指出，蘋果有很高的機率推出1TB的大容量版本，可能會將錄影、拍攝的功能加強，勢必檔案的大小會增加，他表示，若蘋果推出加強的攝錄功能，可能現行的iPhone規格錄不到半小時就會容量爆滿，因此1TB容量的推出有蠻大的可能性。然而對照KTC平台，卻沒有1TB容量的選項，儲存空間仍無法完全確認，果粉們就等15日凌晨揭曉了。

最後，有中國爆料者在網路上透露iPhone 13系列4款機型售價，換算成新台幣如下（最終仍以蘋果官網為主）：

iPhone 13 mini



64GB：新台幣23900元

128GB：新台幣25500元

256GB：新台幣29000元

iPhone 13



64GB：新台幣26900元

128GB：新台幣28500元

256GB：新台幣32000元

iPhone 13 Pro



128GB：新台幣33900元

512GB：新台幣41400元

1TB：新台幣53400元

iPhone 13 Pro Max



128GB：新台幣37900元

512GB：新台幣45400元

1TB：新台幣57400元