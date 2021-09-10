　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

男大生長痔瘡「馬桶上昏倒」　全身血量已「流掉三分之二」

▲▼男大生長痔瘡「馬桶上昏倒」　全身血量已「流掉三分之二」。（圖／翻攝荔枝新聞）

▲醫生正在觀看小孫的檔案。（圖／翻攝荔枝新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

陝西20歲男子小孫因平常愛吃辣，又喜歡熬夜，長了痔瘡，但他並沒有特別在意。沒想到日前蹲馬桶時，他竟突然昏了過去，送醫檢查才發現，他是因為痔瘡導致嚴重的貧血，幾乎損失了全身血量的三分之二。

根據《西部網》報導，小孫正在就讀大學，平常生活不規律，喜歡吃辛辣刺激性的食物，一年前開始出現大便帶血，但由於每次出血量並不多，他並沒有太過在意，覺得只是小痔瘡，問題不大。

可就在一周之前，小孫開始出現乏力的症狀，更在一次蹲馬桶時突然昏了過去，被家人送至醫院治療。

醫生檢查後發現，小孫嚴重貧血，幾乎失去了全身血量的三分之二，而且主因就是痔瘡，「這些血量不是短時間內流出的，是長期、慢性的，一年多的過程所流出的。」

聽從醫生的建議，小孫完成了「內痔套紮治療」，術後自己走路回到病房，也恢復了正常飲食，一年多的難言之隱終於圓滿解決。小孫表示，回家之後，他已經不敢再吃辣，菸酒也都戒掉，現在感覺好多了，非常正常，也沒有再出血。

另外，醫生也提醒，為了避免長痔瘡，平常要保持飲食均衡，注意攝入蔬菜、水果等富含膳食纖維的食物；多飲水；忌過量飲酒和辛辣食物；忌久坐久站；養成健康的排便習慣，排便時不宜過度用力，時間不宜過長；注意保持肛門周圍衛生，保持局部清潔乾燥；規律運動。

►688元就能在家吃米其林美食！

ET快訊
快訊／轉戰高雄　王浩宇宣布投入三民區議員初選
快訊／彰化宣布明正常上班課　全國停班課一次看
強颱就在門口！璨樹「暴風圈罩全台」時間曝　颱風中心仍可能登陸
全國停班課一次看！台中明正常上班課　9縣市已宣布
大魔王Delta「侵台卻弱化？」靠3武器擊敗　網驚嘆：世界第
全國停班課一次看！苗栗明正常上班課　8縣市已宣布
快訊／新北也宣布了！　明天正常上班上課
快訊／明天正常上班上課？　北市宣布了
LIVE／璨樹陸警發布！　氣象局最新說明
快訊／璨樹陸上颱風警報發布！　暴雨警戒區域出爐
女星「公廁野戰30分」音頻流出　家人反應讓她心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男大生長痔瘡「馬桶上昏倒」　全身血量已「流掉三分之二」

粵澳將建合作區「上網免翻牆」　澳門特首：不會強迫居民搬去發展

煮「超香蘑菇湯」！祖孫3人喝完中毒亡　2貓咪喝剩湯也慘死

陝西山體滑坡恐怖景象曝！多間民房被泥沙掩埋「河流變堰塞湖」

釣魚誤觸高壓電！男衣服瞬間炸裂　「臉燒到焦黑」頭髮全沒了

習近平致電拜登慰問美國颶風災民　引陸遊詩籲中美關係儘快回正軌

整爛客人臉還打人！短裙女老闆「露底褲狂嗆」不讓人活著離開

傳大陸將暫停新款網遊審批　網易CEO闢謠：假消息！

NASA華裔科學家遭指「間諜」　美「中國行動計畫」首案宣判無罪

陸氣象預報：璨樹可能是「狠角色」　不登陸也會帶來「大風雨」

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

墨西哥7.0強震！天空現「地震光」 狂搖將近1分鐘...民眾驚慌逃上街

林志炫跌落2m高台！跛腳也要爬回舞台　肌肉已經拉傷...「打擾觀眾」自責落淚

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

孕妻不捨丈夫突離世「求助連線」她用儀器對話秒淚崩：我好想你

男大生長痔瘡「馬桶上昏倒」　全身血量已「流掉三分之二」

粵澳將建合作區「上網免翻牆」　澳門特首：不會強迫居民搬去發展

煮「超香蘑菇湯」！祖孫3人喝完中毒亡　2貓咪喝剩湯也慘死

陝西山體滑坡恐怖景象曝！多間民房被泥沙掩埋「河流變堰塞湖」

釣魚誤觸高壓電！男衣服瞬間炸裂　「臉燒到焦黑」頭髮全沒了

習近平致電拜登慰問美國颶風災民　引陸遊詩籲中美關係儘快回正軌

整爛客人臉還打人！短裙女老闆「露底褲狂嗆」不讓人活著離開

傳大陸將暫停新款網遊審批　網易CEO闢謠：假消息！

NASA華裔科學家遭指「間諜」　美「中國行動計畫」首案宣判無罪

陸氣象預報：璨樹可能是「狠角色」　不登陸也會帶來「大風雨」

快訊／轉戰高雄　王浩宇宣布投入三民區議員初選　

疫情反覆成房市關鍵　營造建材業者保持樂觀

曾仁和練投均速143公里　曾總：下周有機會出賽

機師兒Ct值11「如何守住沒爆開？」　網歸功1關鍵：真的很有用

簽下ABL最猛洋將「X-Man」　高雄海神展現奪冠決心

醫界看本土Delta「要謙卑面對」　亞東醫院：台灣已經在震央！

「自動填滿」透明水桶！3桶貓貓特調上桌了　粉嫩肉球萌翻7萬人

澎湖馬公透天6年漲68%　千萬內物件一釋出就成交

中秋宅在家烤肉！電烤盤買氣翻倍漲　人氣款一度熱賣到斷貨

不斷更新／5年來最強颱風！　璨樹進襲全國停班停課一次看

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

大陸熱門新聞

陸預報：璨樹是狠角色　不登陸也帶來大風雨

野菇煮飯吃　外婆媽媽女兒全毒死

女大生月拿4300嫌少！怒噴爸餓死我算了

60歲阿嬤凌晨打排位　網驚：我奶常山趙子龍

整形診所女老闆打客人！露底褲嗆「蓋布袋」

習近平宣布：捐1億劑疫苗給發展中國家

終於玩到遊戲！陸青少年租帳號2小時140元

學霸正妹成女殺人魔 勞榮枝一審判死當庭痛哭「再提上訴」

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

釣魚誤觸高壓電　男瞬間被炸焦黑

總統聲援藝人張鈞甯　國台辦回應

「再動就弄死你」　半裸醉漢電梯內勒脖強吻陌生女子

「我是一個反面教材」 胡歌返上戲致詞送學弟妹三句話

涼麵加罌粟粉！黑心攤認了：疫情扛不住

更多熱門

相關新聞

即／清洗自來水池！高雄工人突昏迷　

即／清洗自來水池！高雄工人突昏迷　

高雄市楠梓區旗楠路7日中午11點多發生一起意外，一名年約50歲謝姓男子到大樓地下室清理水塔，身體不適突然倒地昏迷，受困在水塔裡。警方調查，謝男有心臟病史，一個月前曾施打AZ疫苗，送醫後生命徵象穩定。

三寶對決！騎士「空翻一圈」重摔昏迷

三寶對決！騎士「空翻一圈」重摔昏迷

致命烤肉大餐？一覺醒來「7家人死1昏迷」

致命烤肉大餐？一覺醒來「7家人死1昏迷」

拉出鉛筆便！醫驚見她「百顆肉團塞爆」100%變癌症

拉出鉛筆便！醫驚見她「百顆肉團塞爆」100%變癌症

她痔瘡拖3年…「肉球臭爆黏黏的」醫看傻：整塊挖掉

她痔瘡拖3年…「肉球臭爆黏黏的」醫看傻：整塊挖掉

關鍵字：

痔瘡昏迷

讀者迴響

熱門新聞

5年來最強颱風！璨樹進襲台全國停班停課一次看

新北到花東　都有機會放颱風假

再升三級「會有多慘」！鄉民曝3行業：死一大片

氣象局認證　這1區會放颱風假

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

Melody錄影開嗆《棒棒堂》鮪魚！

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

鄧佳華實習第1天「雙手慘況曝」！

即／極速衝撞電桿「轎車斷2截」　男爆頭女拋車外慘死

23歲妹突腹痛！醫一扳…「爆臭起司瀑布」狂瀉秒驚呆

超肥雨傘節爬怪手　網：山神化身

為何全球都敗給Delta？重症醫：人類輸在撒謊

颱風假機率提高！最快午後發陸警

台北男友餐桌上「戰南北」　女大生丟臉分手

快訊／璨樹估「17:30發陸警」

更多

最夯影音

更多
11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭
見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面