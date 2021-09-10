男大生長痔瘡「馬桶上昏倒」　全身血量已「流掉三分之二」

▲醫生正在觀看小孫的檔案。（圖／翻攝荔枝新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

陝西20歲男子小孫因平常愛吃辣，又喜歡熬夜，長了痔瘡，但他並沒有特別在意。沒想到日前蹲馬桶時，他竟突然昏了過去，送醫檢查才發現，他是因為痔瘡導致嚴重的貧血，幾乎損失了全身血量的三分之二。

根據《西部網》報導，小孫正在就讀大學，平常生活不規律，喜歡吃辛辣刺激性的食物，一年前開始出現大便帶血，但由於每次出血量並不多，他並沒有太過在意，覺得只是小痔瘡，問題不大。

可就在一周之前，小孫開始出現乏力的症狀，更在一次蹲馬桶時突然昏了過去，被家人送至醫院治療。

醫生檢查後發現，小孫嚴重貧血，幾乎失去了全身血量的三分之二，而且主因就是痔瘡，「這些血量不是短時間內流出的，是長期、慢性的，一年多的過程所流出的。」

聽從醫生的建議，小孫完成了「內痔套紮治療」，術後自己走路回到病房，也恢復了正常飲食，一年多的難言之隱終於圓滿解決。小孫表示，回家之後，他已經不敢再吃辣，菸酒也都戒掉，現在感覺好多了，非常正常，也沒有再出血。

另外，醫生也提醒，為了避免長痔瘡，平常要保持飲食均衡，注意攝入蔬菜、水果等富含膳食纖維的食物；多飲水；忌過量飲酒和辛辣食物；忌久坐久站；養成健康的排便習慣，排便時不宜過度用力，時間不宜過長；注意保持肛門周圍衛生，保持局部清潔乾燥；規律運動。