快訊／松山某確診國中生「外婆住板橋」　黃珊珊：不排除地緣關係

記者蘇晏男／台北報導

針對台北市松山區某國中確診，台北市副市長黃珊珊10日表示，會請中央替該國中生做基因定序，但其Ct值33，定序不一定能做得出來。

黃珊珊說，該案感染源正在待釐清中，比較特別的是，該案外婆家住在板橋，這次不舒服到板橋醫院採檢，這部分不能排除地緣關係。

媒體追問，該確診國中生的母親疑似在板橋上班，不知道有無採檢結果，且到底是誰傳染給誰？，黃珊珊說，目前該案妹妹是陰性，跟媽媽都在居家隔離，「媽媽的報告我還沒看到」，不過該案的接觸者，包括同班同學、足球隊隊員、家教班老師同學等都已全匡列。

黃珊珊透露，該案同班同學29人，加上一位轉學學生、足球隊19人，以及相關接觸者的同住者有100多位，所以有100多位居家隔離者。

黃珊珊強調，有多少證據說多少話，目前為止無法證明該案跟板橋幼兒園群聚案有關，但他的確有板橋活動史，尤其他外婆住板橋，這段時間的確有去過板橋，所以不能排除，但還是要等感染源查證後才能判斷。

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