台灣蘋果日報交易仍在進行中　香港商黃浩：我沒有放棄

▲台灣蘋果新聞網多次傳出交易消息。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

香港壹傳媒總公司9月5日公告，4位非執行董事集體辭職，此一情況之下，台灣蘋果新聞網（台灣蘋果日報）是否仍可合法買賣，各存有變數。據了解已有潛在買家在猶疑，但仍有一些未放棄，包括三立，及6、7月已入標的香港商黃浩。

黃浩今天接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，早在6月即與台灣蘋果簽下意向書，雙方交易仍在進行「我沒有放棄。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣蘋果新聞網（以下簡稱台蘋）多次傳出交易消息，買家包括寶佳集團、愛爾麗集團、中嘉集團、三立集團等，近日甚至傳出上櫃文創公司寬魚國際創辦人邱瓈寬出面、合組聯盟競標，不過香港商黃浩今天接受訪問證實，最早簽意向書的就是他、在6月就已入標。

▲香港商人黃浩強調跟台蘋交易仍在進行中。（圖／記者張一中攝）

香港商黃浩發跡於飲食業，後來轉投傳媒圈收購《都市日報》，他曾在2017年傳出以15.7億台幣計畫收購壹傳媒旗下的香港及台灣《壹週刊》，不過最後交易告吹。這次以多少金額入標台灣蘋果，黃浩說「我不能說，但這交易案我沒有放棄。」

黃浩說，自己曾經住過台灣，對台灣媒體很有興趣，得知台蘋出售消息後便在6月向董事提議，與台蘋簽意向書。黃浩表示，7月時他有提出相關報告給台蘋、賣方（台蘋）即配合買方進行重組。不過9月香港壹傳媒發生許多事情，出現一些變化，但雙方交易仍在進行中，預計會給台蘋一、兩個月的時間再進行。