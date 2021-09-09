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獨／有錢就是任性　4000萬敞篷狂牛一領牌「違停七期紅線」引狂拍

▲有錢就是任性，4000萬敞篷狂牛剛領牌違停七期紅線引人狂拍。（圖／讀者提供）

▲有錢就是任性，4000萬敞篷狂牛剛領牌違停七期紅線引人狂拍。（圖／讀者提供）

地方中心／台中報導

有錢就是任性！台中市七期街頭市政路與朝富路口9日下午一台有敞篷狂牛之稱的藍寶堅尼Lamborghini Aventador S Roadster違停，4000多萬天價超跑就停在紅線上引人側目。《ETtoday新聞雲》接獲讀者爆料，超跑違停路邊，疑似無人在車上，後面還有人拿著專業相機拍照，怒批「下班尖峰時間違停路邊到底有沒有在乎其他用路人的安全？」

Lamborghini Aventador S Roadster時速0到100公里加速僅需3秒，極速可達每小時350公里。據悉，這台敞篷版藍寶堅尼今年6月才出廠，車主9月8日才剛剛領牌上路。超跑達人研判，這台熱騰騰出廠的新車估計要價4000多萬。

▲有錢就是任性，4000萬敞篷狂牛剛領牌違停七期紅線引人狂拍。（圖／讀者提供）

警方表示，從照片上看，超跑有可能紅線違停或是紅燈佔用機車停等區，依「道路交通管理處罰條例」第56條規定，違規停車處汽車駕駛人新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

投訴人表示，在停等紅綠燈的時候看到跑車，眼之為之一亮，還以為是有人在拍攝偶像劇。但仔細看才發現，大牛大喇喇的開雙黃燈就停在紅線上，旁邊還有人拍照，「頓時感受到階級差距，但也不滿超跑違停，完全不在乎用路人安全！」

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