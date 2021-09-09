外送員約愛援交妹　做到一半假冒警察殺價！性交易變性侵下場曝

▲孫男假冒警察身分恐嚇小方。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者崔子柔／綜合報導

南投一名外送員孫男日前約了援交妹小方（化名）進行性交易，過程中卻突然假冒警察，稱自己是要來抓她的，但因為有插入，「能不能算便宜一點？」小方一聽就急著穿上褲子想離開，孫男則恐嚇稱「再穿就叫同仁來抓」。台中高分院發現，孫男先前就曾假冒警察犯下性侵案，如今故技重施，判刑3年2月。

根據判決書內容，37歲的孫男離婚後獨自扶養一名子女，正職為工廠作業員，下班後則兼差做外送員，他前（2019）年5月在交友軟體上和小方結識，2人約在南投一間汽車旅館進行性交易，沒想到做到一半，孫男突然開始假冒警察身分，「我是要來抓你的，因為我的對話紀錄在警局有備份，我也插入有做了，也會有事，能不能算便宜一點，我回去會把紀錄刪掉」。

看見小方嚇得要把褲子穿上，孫男又說「如果你再穿，就叫同仁來抓你」，隨後強行將小方拖回床上，並將其內褲脫掉性侵得逞。

法官審理發現，孫男在未滿18歲時就曾假冒警察，將一名流連網咖的少女騙去性侵。孫男現則稱只是「惡作劇」，已和小方談定和解金30萬元，希望法官考量其還有90歲外祖父及2歲多孩子要扶養，能將他減刑。

台中高分院認為，孫男先前就有相同類型犯罪前科，這次也沒有在一開始就認錯，駁回上訴。孫男目前已上訴三審。