網狂轟「埃及爸帶Delta進來」　陳時中曝1關鍵：不是不可能

▲埃及爸陰轉陽，引發全民恐慌！（圖／ETtoday直播）



網搜小組／劉維榛報導

幼兒園群聚確認是中鏢Delta病毒株，目前感染原未明，其中大家最關注「埃及爸吧」疑似出現一日陰轉陽的狀況。指揮官陳時中表示，該名確診者在居家檢疫都是採陰性，「但陰陰陽陽的狀況不是不可能」，需要有更多疫調資訊判讀，加上對方的基因定序未出爐，不能判定就是他把病毒來進來。

本站報導《埃及爸一日陰轉陽？ 網驚侯友宜「一句話」戰翻：太恐怖》，原本7日有2名幼兒與3家長確診，而新北市長侯友宜透露，從埃及返台的爸爸，檢疫期間呈現陰性，不料今日出現逆轉，該名爸爸又呈現陽性，但Ct值是37.8，引發鄉民炸鍋戰翻。

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如今感染源不明，有人把矛頭指向這位埃及爸爸恐是破口，更好奇他在檢疫期間到底篩檢過幾次陰性？陳時中回應，陰陰陽陽的狀況不是不可能，還要看他的家人與孩子的篩檢報告，並強調「不可以用目前訊息就判斷（埃及爸）是否為感染源，但時間序來說，也不排除不可能（將病毒帶進來）。」

關於「陰轉陽、陰陰陽」如何防範？陳時中坦言很難避免發生，不可能把所有人關起來。不過這位埃及爸爸的基因定序尚未出來，陳時中認為，說他把病毒來進來，有點言之過早。