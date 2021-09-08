雙北祭預防性停課措施　萬美玲籲：停課家長孩童可領2千元補償金

▲國民黨立委萬美玲（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土Covid-19疫情漸趨嚴峻，近期陸續爆發國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校全校緊急停課採檢，以及新北市幼兒園群聚案，迄今有4所幼兒園、3所國小共619名學生預防性停課，總計雙北這波預防性停課學生多達近5千人。國民黨立院黨團首席副書記長萬美玲8日表示，目前僅有居家隔離的家長和孩童可以領取每日共兩千元的補償金，但「預防性停課」的家長只能請無給薪的防疫照顧假，呼籲應給予後者補償金。

萬美玲表示，現行規定因COVID-19受隔離、檢疫者及其照顧者將發給每人每日防疫補償金1000元，不過在近期桃園農工、新北幼兒園群聚染疫事件中，很多孩子「預防性停課」的家長也需要放下手邊工作在家陪小孩，只能請沒有薪水的防疫照顧假，也沒有防疫津貼可領，有不公平疑慮。

萬美玲呼籲，希望不管是居家隔離、預防性停課的家長，都可有津貼補助，此外，也應該盡快讓教師施打第二劑疫苗，避免因距離施打第一劑施打時間過長，反而等於白打。

萬美玲補充，111年度教育部和國教署公務預算並未編列任何防疫費用，呼籲防疫經費應該編足，此外，考量各縣市財政狀況不一，六都及其他縣市可能給予不同的補助加碼，這對家長和孩子不公平，中央應該統一標準，讓各縣市領取的補助可以齊頭式平等。