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受賄行賄一起查！　大陸將建立「行賄人黑名單」

▲▼全民抓腐！陸公開50人外逃名單　半數藏美2受賄躲港。（圖／CFP）

▲大陸反腐行動再升級。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸反腐行動再升級，中共中央紀委、大陸國家監委發文強調，「堅持受賄行賄一起查」，將建立「行賄人黑名單」制度。其中，官方明確重點查處的五大行賄行為，包括重大商業賄賂。

中央紀委國家監委網站8日發布消息稱， 近日，中央紀委國家監委與中央組織部、中央統戰部、中央政法委、最高人民法院、最高人民檢察院聯合印發了「關於進一步推進受賄行賄一起查的意見」，對進一步推進受賄行賄一起查作出部署。

這份「意見」指出，堅持受賄行賄一起查，是中共十九大作出的重要決策部署，是斬斷「圍獵」與甘於被「圍獵」利益鏈、破除權錢交易關係網的有效途徑，要清醒認識行賄人不擇手段「圍獵」中共黨員幹部是當前腐敗增量仍有發生的重要原因。

「意見」並明確提出將重點查處的五大行賄行為，一、多次行賄、巨額行賄以及向多人行賄，特別是在中共十八大後不收斂不收手的；二、黨員和國家工作人員行賄的；三、在國家重要工作、重點工程、重大項目中行賄的；四、在組織人事、執紀執法司法、生態環保、財政金融、安全生產、食品藥品、幫扶救災、養老社保、教育醫療等領域行賄的；五、實施重大商業賄賂的。

「意見」稱，查緝重大商業行賄既是落實「聯合國反腐敗公約」的要求，也是順應廣大市場主體呼聲、營造公平競爭市場環境的重要舉措。

「意見」強調，要健全完善懲治行賄行為的制度規範，推進「受賄行賄一起查」規範化、法治化。紀檢監察機關要與人大機關、政協機關和組織人事部門、統戰部門、執法機關等建立對行賄人的聯合懲戒機制，組織開展對行賄人作出市場准入、資質資格限制等問題進行研究，並探索推行「行賄人黑名單」制度。

最後，「意見」要求，對於行賄所得的不正當財產性利益，依法予以沒收、追繳或者責令退賠；對於行賄所得的不正當非財產性利益，如職務職稱、政治榮譽、經營資格資質、學歷學位等，督促相關單位依照規定通過取消、撤銷、變更等措施予以糾正。

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