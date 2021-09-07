台灣人想買爆報恩！　波蘭辦事處推薦最夯4大酒精飲料

▲陳時中接機波蘭疫苗。（圖／疾管署提供）



記者陶本和／台北報導

波蘭政府捐贈台灣40萬劑疫苗後，許多台灣人積極詢問可以買哪些波蘭產品，準備以「刷卡」方式表達謝意。據悉，波蘭台北辦事處電話被打爆，他們則在臉書發起一系列介紹文，7日則從「酒精飲料」開始。

先前立陶宛捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，並同意以「台灣」為名互設代表處，不僅讓台灣人銘記在心，也義氣相挺，用「消費立陶宛產品」作為回報。根據聯合信用卡中心資料顯示，立陶宛今年首度登上國人海外刷卡的前10名。

除此之外，波蘭政府近日也捐贈台灣40萬劑疫苗，許多台灣人也開始詢問可以買哪些波蘭產品，甚至打爆波蘭台北辦事處的電話。對此，波蘭台北辦事處則啟動一系列介紹文，7日則從「酒精飲料」開始介紹。

辦事處表示，酒精飲料是波蘭最大的出口產品之一，首先推薦的是「Belvedere」，過去被選為第24部詹姆士龐德007電影的官方伏特加品牌，屬奢華伏特加酒。

另外，辦事處推薦「Żubrówka」，這是來自聯合國教科文組織遺產波蘭 Białowieża 森林的野牛草伏特加；此外，還有「Soplica」，是有櫻桃、榛果、巧克力甚至焦糖杏仁等多種口味的利口酒。

在啤酒方面，辦事處則推薦「Karpackie」波蘭啤酒，以及酒精濃度只有2％的檸檬啤酒。