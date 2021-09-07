快訊／基隆宣布：強化二級警戒！中秋公共場所禁止烤肉

▲基隆市長林右昌受訪。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

面對長榮機師突破性感染、新北幼兒園傳出群聚感染事件，累計15人染疫。對此，基隆市政府今（7日）宣布，基隆市強化二級警戒，且即日起含騎樓在內的公共場所一律禁止烤肉。

市長林右昌今上午於市務會報記者會受訪指出，雙北陸續發生校園確診案例，其中日前新北幼兒園確診學童（案16143）曾於8月29日下午2點至4點去過基隆、新北交界的「五堵舊隧道」騎自行車，該場域雖是開放空間，個案也有戴口罩，風險較低，惟基隆緊鄰雙北，必須提高警覺。

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林右昌表示，基隆要採取強化版的二級警戒措施，其中，各級學校教師必須掌握學生及家庭的健康狀況、校長則必須掌握教職員的健康狀況，並且每日回報，把傳播的可能性降至最低，教職員一有症狀就馬上強制通報並就醫篩檢，並落實生病不上班(課)，保護自己也保護他人。

林右昌說，為提高校園安全，市府已要求市立醫院成立校園快檢機制，利用移動式的PCR篩檢機器，進行重點快速檢測，最快在20分鐘內可以得知結果，讓師生及家長都能夠安心。

此外，林右昌指出，有鑑於雙北傳出疫情，基隆市區里中秋活動必須嚴格落實中央防疫指引，無法做到的話一律停止辦理；至於基隆市所有公共場所及騎樓，自即日起一律禁止戶外烤肉，民眾只能在家中與同住家人烤肉，但仍請大家要提高防疫警覺。