颱風掃台灣尾機率大！璨樹可能「從台東登陸」　預測時間點出爐

記者李宜秦／台北報導

第14號颱風璨樹今早生成，中央氣象局表示，不排除侵台機率，且可能發布海警、陸警，預計周五到下周一是颱風靠近且最接近台灣的時間。氣象專家賈新興表示，歐洲模式預報顯示，璨樹可能與第13號颱風康森產生藤原效應，預計周日登陸台東大武，周六到下周一花蓮以南、嘉義以南各地都可能有明顯雨勢。

▲各國針對颱風璨樹路徑預測。（圖／翻攝自NCDR）

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賈新興在YouTube影片中表示，璨樹周四前受到太平洋高壓影響，將持續朝往西移動，周四後各國模式預報分歧逐漸增大，加拿大模式認為高壓減弱速度較快，璨樹將改往北移動，歐洲、美國模式則認為璨樹將穩定在高壓南緣移動。

▲璨樹可能將為東半部、嘉義以南帶來雨勢。（圖／翻攝自YouTube）

周四、五期間歐洲、美國模式預報也產生分歧，主因是美國預報康森颱風較弱，璨樹將往巴士海峽移動，歐洲模式則預測康森與璨樹將產生藤原效應，因此路徑將偏北移動。藤原效應是指兩個距離不遠的水旋渦或大氣旋渦，因為渦度、質量及相對位置的不同，而互相影響的狀態。

根據歐洲系集模式預測顯示，璨樹颱風周日將於台東南側、大武附近登陸，周六起巴士海峽、東半部風浪增大、降雨增加，颱風接近時，迎風面的花蓮以南、恆春半島將有明顯雨勢，周日颱風登陸，隨著西南風氣流影響，花蓮以南、高雄、屏東、台南、嘉義以南等地都會有明顯降雨，下周一颱風逐漸遠離，東半部降雨趨緩，中南部降雨則仍持續。