通勤時間背單字效率差　東大生分享時間限制心法

▲學生總會利用通勤時間背單字。（示意圖／記者季相儒攝）

實習記者陳培鈞／綜合報導

利用通勤時間背單字，是許多學生常做的事，日本東京大學一名學生認為，在電車或是公車上，並不適合背誦單字，因為搭乘大眾運輸工具時容易分心，難以集中注意力，若真的想在車上記單字，設立時間限制會是比較有效率的方法。

日本東大學生布施川天馬在「日刊SPA！」分享讀書方式，並以詩人歐陽修的「三上」概念舉例，現代人常常以此為榜樣，利用零碎時間學習，他也常常在這些時候獲得靈感，得到思想上的突破，不過他認為，通勤時間背單字，效率其實非常差。

▲記憶的效率，取決於對記憶內容的了解程度。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

布施川天馬指出，背單字需要高度專注，儘管也有人利用邏輯推導背單字，但人數並不多，且需要一定的單字基礎，在多數人都會死背的狀況下，容易分心的大眾運輸上，其實不太適合背單字；記憶的效率，取決於對記憶內容的了解程度，完全不記得英文單字的人，不用看歌詞也能唱起流行歌，這情況並不少見，但能記住一個單字，有90%來自於你和知識的關係，它需要大量的注意力，因此不適合在難以集中注意力的環境中進行。

布施川天馬也補充，若真的想要在大眾運輸上背單字，加點時間限制，會是比較有效率的做法，例如在站和站之間設立時限，給自己增加緊張感，藉此提高專注力，如此一來在其他時間也適用。他也提供背單字秘訣，並以農業為例分享，「agri」就是「農業的」意思，而「culture」則是「文化」的意思，組起來就是指農業本身，當字彙量到一個程度，就能用邏輯推導的方式背單字，增加背誦效率。