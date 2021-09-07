女士官進艦長室惹議仍獲模範團體　艦指部：若屬實必懲處追回獎勵

▲海軍艦隊指揮部。（圖／海軍艦隊指揮部臉書）



記者陶本和／台北報導

海軍艦隊指揮部192艦隊的永順軍艦（舷號1305），傳出洪姓艦長與女士官，2人在艦長室發生「男女關係」；不過，永順軍艦還是獲選年度模範團體。對此，艦指部表示，有關艦長涉不當行為，已調離現職調查，如查獲屬實，不論階級高低，一律懲處，並追繳模範團體個人獎勵。

有爆料者向媒體指出，洪姓艦長與女士官在船艦上搞男女關係，常常在體能活動時間一起運動，上班時間也一起洽公，甚至「搞到房間關門去」。此外，爆料者更點出，在7月31日時，女士官在艦上值夜班，結束後直接進入艦長室，關起門長達3小時，女士官才回到自己的住艙睡覺，而隔天更以職大夜班為由，當天早上不需上班。

對此，海軍艦隊指揮部6日表示，永順軍艦艦長洪中校涉不當男女關係乙情，經初步查證非屬實；然蔡士進入艦長辦公室係維修公務電腦，惟時間實屬不當，俟完成行政調查後，艦長將依規定核予行政懲處，並就人員相關疏責進行檢討；另考量女姓士官心緒，先行調離現職。

不過，永順軍艦依然獲選年度模範團體，引起外界討論。對此，艦指部7日表示，、永順軍艦獲選年度模範團體及艦長洪中校派職選用，均依相關作業規定辦理，無任何不當情事。

艦指部強調，艦長疑涉不當行舉，已先調離現職實施調查，如經查獲屬實者，不論階級高低，一律依規定懲處，絕不包庇，並依規定追繳模範團體個人獎勵。

艦指部表示，一直持恆要求部隊軍紀，同時保障官兵權益，一切依法行政，掌握不法情事均秉公處理，以維護官兵軍紀與士氣，惟仍有不實訊息惡意中傷，本部深表遺憾。