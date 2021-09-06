幾內亞政局動盪　中國外交部：反對政變籲釋放總統

▲西非國家幾內亞驚爆政變。（圖／路透）



文／中央社

西非國家幾內亞發生政變，中國外交部發言人汪文彬今天對此表示，中方反對政變奪權，呼籲立即釋放幾內亞總統顧德。此外，中國媒體報導，中國在當地鐵礦的戰略投資可能面臨風險。

中新網報導，汪文彬在外交部例行記者會上作上述表示，並說中國密切關注幾內亞形勢發展。

汪文彬說，希望各方保持冷靜克制，從幾內亞國家和人民的根本利益出發，透過對話協商解決相關問題，維護幾內亞國內和平與穩定。

據報導，幾內亞叛軍5日宣稱已發動政變及逮捕現年83歲的總統顧德，政府則堅稱已擊退總統府遭遇的攻勢。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在推特發文說，強烈譴責任何藉由武力奪取政權的行徑，並呼籲立即釋放總統顧德（Alpha Conde）。

央視新聞App今天引述中國駐幾內亞大使館發言人岳少文說，目前，中國在幾機構和人員情況總體穩定，尚未收到受波及的報告。

財聯社報導，幾內亞的鋁土礦和鐵礦石資源豐富，全球多家礦業巨頭公司都在幾內亞進行了大量投資，以開採鐵礦和鋁土礦。

其中，在西芒杜（Simandou）有全球儲量最大的未開發鐵礦，中國企業在其中投資甚多。報導說，政治動盪讓中國在當地鐵礦的戰略投資可能面臨風險。

鋁土礦方面，幾內亞是中國的主要鋁土礦供應國，幾內亞去年向全球出口了8240萬噸鋁土礦，其中大部分流向中國。

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