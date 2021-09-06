大陸「水下直升機」完成海試　可下潛超過1000公尺

▲「水下直升機」外形有如飛碟。（圖／翻攝浙江大學）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸研發的「水下直升機」9月3日在南海完成海試驗收，下潛深度超過1000公尺。「水下直升機」其實是一種新型態的潛水器，受直升機啟發，傳統的無人潛水器適於海洋上層水體的觀測與作業，水下直升機則可長期在近海底進行觀測與作業。

根據陸媒報導，「水下直升機」由浙江大學、中科院瀋陽自動化研究所、深海科學與工程研究所等共同研發。浙大海洋學院教授黃豪彩表示，之所以叫「水下直升機」，是因為它與直升機類似，可完成停機坪「起飛」、「空中」懸停、原地360度旋轉等，工作時從海底基站「起飛」，完成海底觀測等任務後降落回海底基站充電、傳輸信號，實現海底基站間的數據等接駁，避免了鋪設海底電纜的難度和成本。

黃豪彩指出，海試的樣機形狀像飛碟，直徑1.5米，以電能為動力，有極強的機動性。扁平狀的圓碟設計使機體水平方向的接觸面積小，減小運動阻力，增加垂直方向運動的穩定性。

海試期間，團隊對「水下直升機」的貼底（海底）飛行，海底停機坪「起飛」、降落與入塢，以及360度全周轉向、定點懸停、無線充電、聲學導航與追蹤、布放與回收等進行了試驗。驗收專家組認為，海試驗收中各項技術指標均達到任務書要求。

「水下直升機」的概念由浙大陳鷹教授等人提出，是中國大陸有完全自主知識產權的新型自主無人潛水器，可長期駐留海底工作，有自由「起降」、定點懸停、全周轉向和貼底航行等常規AUV（無纜水下機器人）難以實現的功能，可用於海底移動觀測、資源勘探、區域巡航與探測、管線監測與維護、救援與打撈、考古，以及海洋牧場和海上風電智能運維等。

黃豪彩強調，傳統的無人潛水器基本適於海洋上層水體的觀測與作業，而「水下直升機」可長期在近海底進行觀測作業，「海試成功證明了技術可行，也發現『停機坪』布放難度較大等問題，為進一步發展研究指明了方向。」