加開18到22歲打AZ！他怒「有BNT+AZ」不公平　眾人揭內幕：先討好





▲18-22歲能選AZ以及BNT疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心今公布第八輪打AZ疫苗，開放預約時間是9/10上午10時到9/12中午12時止，對象往下開放，滿18歲至22歲民眾可接種AZ第一劑，另外也開放符合AZ第二劑的民眾預約施打，就有網友傻眼表示，18至22歲這批人，可選擇打BNT或是AZ，好到讓人羨慕，對此，有人透露背後原因，「討好首投族+45-55歲家長」。

台灣昨天收到COVAX獲配的40.04萬劑AZ疫苗，和波蘭贈送的40萬劑AZ。指揮官陳時中昨表示，波蘭加COVAX和第七輪剩下的，總計會有逾80萬劑AZ疫苗將提供給第八輪施打，而第八輪接種對象為7/19（含）前已意願登記選擇AZ滿18歲至22歲民眾，可接種第一劑；另外，9/10（含）前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，可接種第二劑。

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有網友在PTT發文，之前BNT說會給18-22歲的人打，現在又說第八輪要開放AZ給18-22的人打，「為什麼CDC要這麼討好這群人？是不是有點誇張？是不是好到讓人羨慕」，認為既然AZ已經開放到18-22歲的民眾接種，就應該就要把施打BNT的權限收回來。

▲網友們指出，關鍵原因就是「這群人是首投族」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起網友熱議，「因為對學生好=討好30-50歲間的家長」、「一開始疫苗政策就沒講清楚，弄的大家一團混亂」。還有網友無奈表示，「再度顯得7/19日後選的不能打有多可笑」、「這下7/19後登記的人全氣炸」、「真的就是專搞你719不登記的人」

有網友指出，因為18-22歲是首投族，「首投族很好騙」、「首投族很重要阿」、「18歲的人兩年後會遇到總統大選」、「有投票權，好操弄」、「有選票啊！下屆首投族你敢嘴？」「選票很香」、「因為18-22剛要可以投票了啊，先討好」。

▼第八輪AZ疫苗預約對象。（圖／指揮中心提供）