「輸入手機號碼」可秒查被疫調次數！莊人祥：太多人湧入網站當掉

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

近日長榮航空爆出3名完整接種疫苗的機師「突破性感染」，國人擔心社區恐再現破口，若擔心生活周遭出現確診者，除了可使用社交距離APP追蹤外，現在也可到衛福部官網查詢，只要輸入手機取得驗證碼後，即可得知近期是否有疫調人員調閱過自身資料。但今早傳出民眾一度無法順利登入查詢，對此指揮中心回應了。

指揮中心發言人莊人祥表示，由於今天出現較多使用此功能的民眾，所以網站一度有當掉，目前已請廠商盡快處理恢復中。

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另外副指揮官陳宗彥則補充，此功能主要目的是看有沒有疫調人員在這段時間針對自己的號碼進行疫調，所以登入過後就可發現28天內有沒有疫調人員下載過，跟之前發出的110萬封簡訊的方法不同，110萬封簡訊是在8/13到9/2之間跟確診者的足跡有相關聯，經過比對出來的，目的是在提醒民眾若在這段時間內有身體不舒服，務必立刻就醫或是採檢並誠實告知，讓民眾注意自己的健康狀況。

台灣目前仍維持二級警戒，但相關場所訂定指引有限度開放，在進入店家前，仍必須掃QR Code或手寫登記建立實聯制，當發現與確診者有重疊足跡時，可藉該紀錄提醒應注意自身健康狀況。

現在您也可以到「衛福部簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄查詢服務」網站上查詢在28天內是否有疫調人員調閱您的資料。只要於網站上輸入手機號碼、驗證碼後，手機會秒傳一組OPT簡訊號碼，再返回網站頁面輸入後，驗證行動電話，即能得知結果。

▼衛福部簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄查詢操作步驟如下。（圖／截自衛福部官網）