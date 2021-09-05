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快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市一名捷克、台灣混血的22歲羅姓女模2日晚間墜樓亡，直到4日才被發現陳屍在台北市大同區民權西路某社區大樓的管道間。羅女的母親控訴，女兒的死因與張姓女婿的惡行有關。對此，張男也在臉書PO出6點回擊，「已經提告謝謝」。

「她媽媽沒有一句話屬實」，張男在臉書發文，表示將對羅女的母親提告，「她媽媽在她很小的時候負債逃去中國、不聞不問，導致她患上憂鬱症，這有醫生能佐證」。

▲▼快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了。（圖／翻攝張男臉書）

▲張男回擊羅女母親的控訴。（圖／翻攝張男臉書）

張男強調未對羅女施暴，「有的話，她媽媽這態度怎麼可能不請她阿姨帶她驗傷提告」，並強調是羅女先外遇，他才會提離婚「她會自殺，純粹只是我提了離婚」，最後詢問羅女的家人，「請問，妳們的女兒今天弔唁，妳們家屬一個都沒來？」

最後，張男強調發文動機是要「保護自己」，聲稱手上有妻子出軌3次、傳送裸照給他人的證據，「如果要上法庭，我有證據可以提供（影片）」。

▲▼ 混血嫩模相驗 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 羅女相驗，丈夫悲痛抵達殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 混血嫩模相驗 。（圖／記者黃彥傑攝）

羅母稍早接受《東森新媒體ETtoday》採訪，氣憤直呼「她（女兒）是被渣男逼死的！明知道憂鬱症嚴重還聯合家人趕她走。」羅母透露，女兒因為被男方威脅，所以常常告訴她只有死亡才能擺脫「渣男」，「她沒聽我的話回我家，而是在渣男住處了結。」

羅母表示，男方多次家暴，甚至還囚禁女兒，雙方在2019年4月認識，不到10天就結婚，而在甜蜜期時，男方就言語暴力、出手打人，「我女兒我都捨不得打，他當沙包在打！」

羅女墜樓後，羅母也無奈表示，「我趕不回去了，要隔離14天根本無法，她父親處理。」同時她也希望能替女兒討回公道，「我要他（男方）承認他是造成我女兒死亡的主因，他現在都推給她的憂鬱症。」

顯圖

▲羅女被男方威脅。（圖／羅母提供）

羅母最後強調，男方平時根本沒在賺錢，都是女兒出門工作，但最終卻因為占有慾太強，害得女兒必須將工作推掉，「她沒工作都他害的，又被他當天刺激叫她當天搬走。」

「我對不起沒救她！」羅母心痛說道，「她很痛很痛得死了，孤單一人，我沒辦法接受。」
▲▼ 。（圖／羅母提供）

▲羅女曾說自己會離世都是丈夫所害。（圖／羅母提供）

據悉，羅女在IG上擁有3.1萬名粉絲，她時常貼出性感生活照，還曾為「Crispy脆樂團」拍攝MV，姣好外貌成功吸引到不少目光，但貼文有時會出現負面情緒。

但2日當天，羅女丈夫曾報警表示，羅女情緒不穩，隨時有可能尋短，要警方協助留意，但沒想到，4日晚間羅女遺體就被發現卡在外牆的管道上，而據社區大樓主委表示，當時還有住戶聽見墜地聲，趕緊爬上頂樓仔細向下查看，驚覺大樓外牆的管路有被重壓的痕跡，仔細找尋後才發現羅女遺體。

警方初步調查，羅女衣著完整，目前初步排除外力介入，事後也在現場採證並將遺體移至殯儀館。檢方5日上午替羅女相驗釐清死因，而羅女丈夫也全程守候在一旁，並在相驗結束後拿來羅女的衣物要給她更換，至於詳細案情，則須待羅女丈夫情緒平穩後，再由警方製作筆錄來釐清。

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