誰搶我麥克風！旗袍晚會主持人「潘瑋柏上身」猛敲　他濺血驚醒

▲鄭男參加「台灣世界旗袍文化推展聯合會」秋季旅遊，卻在晚宴上持麥克風敲打同行張姓成員。（圖／翻攝自Facebook／台灣世界旗袍文化推展聯合會）

記者黃宥寧／台北報導

別衝動！北市鄭姓男子與張姓成員去年9月27日一同參加「台灣世界旗袍文化推廣協會」2天1夜秋季旅遊，鄭男擔任晚宴上主持人，張姓成員上台想唱歌，卻遭鄭男持麥克風猛敲頭，導致頭部挫傷、頭皮撕裂傷2公分等傷害，返回台北怒告。鄭男到案否認犯案，士林地檢署日前偵結依傷害罪將鄭男提起公訴。

旗袍文化推廣協會去年9月27日到南投縣信義鄉某溫泉會館舉辦晚宴，鄭男（49歲）並擔任晚宴活動的主持人，此時現場熱鬧烘烘，氣氛high到高點，底下的人也捧起酒杯來開心喝酒。

豈料，晚宴進行到晚上9時許，張姓成員幾杯黃湯下肚興起也想上台高歌一曲，鄭姓主持人不滿他搶走麥克風，擾亂秩序，竟一把將手上麥克風往張姓成員頭部敲打，導致他當場痛到哀號不斷，立刻到秀傳醫院急診。

張姓成員結束旅遊回台北後，越想越氣報警提告。鄭男到案說明時，竟辯稱他當晚沒有跟張姓成員發生衝突，也沒有持麥克風攻擊，在張姓成員要上台唱歌時，也不是他在主持，他當時在洗手間。

在場的目擊證人證稱，張姓成員想上台唱歌，遭阻止後，2人就開始發生拉扯，不久他就受傷了。檢察官根據證人證述、竹山秀傳醫院診斷證明書，依傷害罪將鄭男提起公訴。