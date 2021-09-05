超正美女調查官「小隋棠」追弊案　一堆網友被迷昏想被她法辦

圖文／鏡週刊

負責調查林岱樺政治獻金案的南機站調查官盧彥竹是超級大正妹，由於她長相酷似藝人隋棠，三年前她參與南部掃毒行動，破獲大型製毒工廠，首度在破案記者會亮相，立即引來媒體關注，不少網友直誇，「太美了」「吸毒的人還沒吸，看到盧彥竹先暈」。

南機站美女緝毒官盧彥竹日前參與屏東地區掃毒行動，她手持麥克風主持記者會的照片被網友瘋傳，還有人直呼 「想被她逮捕」。網友誇她氣質出眾，還說「追到她不能劈腿，否則會被調查局盯上」；不過，也有網友擔心，她長這麼美很容易被鎖定，「以後怎麼執行任務」。

據了解，南機站上月底傳訊林岱樺政治獻金案的相關證人查證案情，當時負責訊問證人是南機站一名男調查官，負責製作筆錄的正是正妹調查官盧彥竹。

詢問結束後，男調查官要求證人在筆錄上簽名後，即先離開詢問室與長官討論後續偵查作為，留下盧女與證人在詢問室。該名證人竟擅自取走桌上1分筆錄及詢問時提示的證物，盧女當下也沒發現，一度還以為少印一份，後來還去加印筆錄給證人簽名。

事後調查局已調閱相關監視器畫面，除要追究證人偷取筆錄犯行，另就盧姓女調查官疏失交由政風室同步調查。



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