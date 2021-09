22歲混血美模墜樓亡　母悲：誰害妳成這樣？我要曝光很多資訊

▲羅女被發現墜樓身亡。(圖/翻攝羅女IG)



記者陳俊宏/綜合報導

台北市一名捷克、台灣混血的22歲羅姓嫩模,被發現在大同區住家墜樓身亡。羅母今天(5日)難過地說,「我再也沒有快樂了,悲痛。」

羅女在女兒失聯後,4日在臉書發文請大家協尋,「羅OO妳在那裡?失蹤48小時了!誰害妳成這樣?」、「人在做天在看!我等報應」、「誰能讓我進霸社!我要曝光很多資訊,反正都破罐破摔⋯⋯誰對誰錯?誰被污衊。」

未料,等了一天等到噩耗,羅母今晨發文說,「我的女兒羅OO原名陳OO今天走到另一個世界,我再也沒有快樂了,悲痛。」

▲▼羅母發文。(圖/翻攝當事人臉書)



羅女丈夫在2日曾打電話給110,指稱自己老婆情緒不穩,隨時有可能尋短,要警方協助留意。轄區派出所獲報後,派員到羅女位於民權西路的住家查訪,並上頂樓察看,但現場並無異狀,且聯絡她的同事後排除她家裡有人,於是先行離開。但羅女家人仍不放棄,在PTT上貼出尋人啟事,指出她「手臂有玫瑰樣刺青」,要網友幫忙找人。

直到4日晚間10時許,社區主委回想到2天前,有住戶反應聽到墜地聲,趕緊爬上頂樓仔細向下查看,驚覺大樓外牆的管路有被重壓的痕跡,還在管道堆中發現疑似人體的黑色陰影,於是趕緊報警,在管道的陰暗處尋獲羅女,並通報警消協助將她遺體移至地面。

▼羅女被發現卡在社區的外牆管道夾縫中。(圖/記者游宗樺攝)



警方初步調查,羅女衣著完整,身上無遺書、藥物,在11樓頂樓處也沒發現可疑物品,暫排除有外力因素介入,已派員在場採證,並將遺體移至殯儀館,等待檢察官相驗,以釐清羅女確切的死亡時間。待羅女的丈夫情緒平穩後,製作筆錄釐清其墜樓原因。

據悉,羅女在IG上擁有3.1萬名粉絲,她時常貼出性感生活照,還曾為「Crispy脆樂團」拍攝MV,姣好外貌成功吸引到不少目光,但貼文有時會出現負面情緒。而她最後一篇貼文是6天前,她以英文寫下,「I miss the feelings that I used to have, I wish someone could tell me why I'm so fxxking sad(我懷念以前的快樂,誰能告訴我,為何我如此難過?)。」

.ETtoday新聞雲提醒,給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995

▼羅女在IG上擁有3.1萬名粉絲。(圖/翻攝羅女IG)







▼羅女IG最後一篇貼文。(圖/翻攝羅女IG)



▼羅女發生日文。(圖/翻攝羅女IG)