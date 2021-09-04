失明女童獨自出門　母每天偷偷跟在身後！網感動：最深情隱形陪伴

圖文／鏡週刊

「媽媽的愛，永遠是孩子身後最溫暖又堅強的陪伴」一名重慶女童小穎一出生便患有先天性雙眼失明，媽媽程英為鍛鍊女兒的生活能力，不僅教會她使用盲杖，還鼓勵她獨自出門，自己則是悄悄地跟在她身後，不讓孩子發現，直到上個月中旬，媽媽拍下女兒一次的外出紀錄影片，意外在網路上爆紅，網友紛紛感動直呼：「最深情的隱形陪伴」。

根據《網易新聞》報導，小穎出生時便罹患先天性雙眼失明，起初全家人都難以接受，程英表示自己雖然視力不太好，但沒料到小穎竟然會一出生就失明，於是帶著小穎到處找醫生治療，花了2年時間，還是無法治癒小穎的雙眼。

然而，小穎滿2歲後，便由奶奶照顧，父母親則去重慶工作，直到6歲才將她接回身邊照顧，並進入特殊學校就讀，學習一些基本生活技能，像是刷牙、穿衣服、疊被子等，不過小穎時常會摔倒、撞到東西，程英因此買了盲杖，在網路上搜尋使用教學，一步一步教導女兒使用。

随着小穎逐漸長大，程英想到「我們（父母）也不可能一直陪著她」，於是決定要鍛鍊她的生活能力。程英回憶，去年春天開始就讓女兒獨立出門，「她第一次自己出門是去附近買她最愛吃的包子，離家只有幾公尺的距離，中間隔著一條馬路，她一開始卻相當抗拒，所以我跟她說會跟在她身後」。

走出家門後，小穎憑著記憶用盲杖慢慢摸索，雖然時間花很長，但最後仍買到包子成功返家了，更獲得很大的成就感「我會按照媽媽平日說的，先在路邊聽周圍的聲音，如果周圍有人走動的腳步聲，也聽不到車輛行駛的聲音，那就是綠燈」。

程英表示，「這次經歷後讓女兒更有自信了！女兒想吃包子就會自己去買，不讓我跟著，所以我也會讓女兒出去買食物、拿東西等」，但無論小穎做甚麼，走了多遠，其實她都跟在身後，默默地陪伴女兒長達一年。

程英透露，有時候在女兒身後，看見她遇到困難，也會忍不住想要幫忙，但想到「以後的路必須由孩子獨立走下去」，只好按捺住內心的衝動，默默地跟在身後，而小穎也常獲得好心人的協助，像是提醒她走路要小心，甚至有路人知道她要去買包子，請她在原地等待，自己跑去買好包子給她，讓程英很感動。

今年，程英把小穎獨自出門的影片紀錄發上網路，沒想到竟然爆紅，網友感動讚嘆「母愛的偉大」「最深情的隱形陪伴」「媽媽的愛，永遠是孩子身後最溫暖又堅強的陪伴」「放手心卻栓得更緊」，甚至還有網友私訊她，教導她如何培養殘疾孩子獨立。

目前小穎就讀重慶市特殊教育中心三年級，她在學校寄宿，周末才會回家。去年暑假，小穎學會了在電腦上打字，可以使用社群軟體與朋友聊天，未來她也想要當一位老師，教導其他視障者使用電腦。

對此，程英表示，雖然很多東西女兒都還沒嘗試過，也不確定她真正喜歡什麼，但對自己來說，「放手讓孩子去獨立行走，儘管看不見，也能感受到生活的精彩，這樣對媽媽來說，一切就足夠了」。