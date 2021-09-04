歐洲議會示警「中國分化戰略」　籲歐盟對中立場一致

▲歐洲議會呼籲歐盟各國對中立場一致。（圖／路透）



文／中央社

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰接受英媒訪問時表示，德、法2國應避免「自私地」想要主導歐中關係，同時警告歐洲各國領導人，中國對歐洲「分而治之」戰略有其風險。

包瑞翰（Reinhard Bütikofer）在英國「每日快報」（Daily Express）訪問中警告，歐盟成員國應在中國議題上達成一致立場，並表示，歐盟近期已在多個方面共同對抗北京。

包瑞翰說：「歐洲對中國政策不能由單一或僅兩個國家發號施令，若我們任由德國和法國如此自私行事，就會正好迎合中國的分而治之戰略。」

他指出，中國與中東歐國家的17+1或16+1互動機制就是此戰略的實例，同時認為，已有明顯證據顯示歐洲國家想超脫這樣的機制。

針對經濟方面，包瑞翰表示，「我們正在研究一種反脅迫手段，以便防禦自己免受壓迫，正如中國現正或企圖對澳洲施加的脅迫一般」。

他提及，歐盟「國際採購工具」（IPI）能使歐盟國家在採購關係上展現較多互惠。

根據國際採購工具的精神，若第三國投標人不開放本國公共採購市場，歐盟也會將其公司排除在公共合約投標之外。這項政策被解讀為針對中國。

此外，歐洲議會7月中通過籲歐盟制定應對中國新戰略的報告草案，報告明確表示，中國取消對歐洲議會議員和歐盟機構的制裁之前，將繼續凍結「歐中全面投資協定」（CAI）的批准程序。

「每日快報」報導，歐洲綠黨（European Green Party）籍歐洲議會議員也曾警告，法德兩國任何強行通過「歐中全面投資協定」的企圖，都將使歐盟執行委員會（European Commission）和歐洲議會陷入嚴重分歧中。

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