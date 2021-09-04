LIVE／國民黨主席辯論會登場　江啟臣、朱立倫激辯美中台、2022選戰

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席將於25日改選，唯一一場電視辯論會4日登場，候選人江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源將針對兩岸論述、2022選戰佈局、黨務改革、對美關係等議題交鋒，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲卓伯源、朱立倫、江啟臣、張亞中。（合成圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）

國民黨主席電視辯論會由TVBS舉辦，根據流程，4位候選人依序進行政見發表、媒體提問、交叉詰問及結論，而這也是國民黨主席選舉首度舉辦交叉詰問的電視辯論會，江啟臣、朱立倫同場較勁備受外界關注。

▲朱立倫回防桃園故鄉，參加「國旗屋」九三軍人節升旗典禮。（圖／朱立倫辦公室提供）

辯論會前夕也是93軍人節，朱立倫、江啟臣各自參加桃園、台北的紀念活動，鞏固軍系票源。朱立倫回防桃園故鄉參加「國旗屋」九三軍人節升旗典禮，談到辯論會時他強調，大家都是好同志，主軸應該是交換意見，怎樣讓國民黨更強、更團結、更能贏得選戰是主要目標，大家的想法應趨近一致。

朱立倫喊出2022一定要把桃園贏回來，且有至少6成以上的把握，被問到江啟臣是否為人選，朱立倫說，桃園不同於雙北，需要一段時間深耕基層，任何對桃園有意願的人，都要趕快來深耕，他也認為，若能贏回桃園，對鄭文燦市長的打擊會很大。

▲江啟臣參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝）

尋求連任的江啟臣登記參選時喊出五大目標，包括國民黨兩項公投全數過關、邀請領袖級特使代表國民黨全面推動兩岸交流；2022國民黨執政縣市15個以上；提出明星級的不分區立委前三名振奮社會；2024總統造王、國會過半，若一項沒有達成下台。

江啟臣昨天上午出席軍人節慶祝活動，下午再赴大甲鎮瀾宮參香祈福，顏清標、顏寬恒陪同。對於卓伯源質疑江無法兼顧黨主席與立委的工作，江啟臣回應，他當主席前民進黨也是這樣攻擊他，這樣的抹黑是沒辦法經過事實考驗，並強調自己一方面做好黨務、一方面做好選服，是他一向秉持的做法。

▲孫文學校總校長張亞中參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝）

張亞中的參選訴求則是「救黨、救國、救兩岸」，將在辯論會中更完整說明；卓伯源的參選宣言中主張「民生、和平、專職、無私、創新、革命」等6大主軸，並表態若當選，將擔任專職無私的黨主席，絕不投入2024總統與立委選舉。

▲前彰化縣長卓伯源參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝）