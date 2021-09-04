和少婦啪啪不滿足！小鮮肉偷下藥「害她丈夫變軟男」：我想獨佔

▲男子為獨占情人，下藥害情人老公。（圖／翻攝自現代快報）



記者鄭思楠／綜合報導

南京警方今年年初發現一名男子在網購一劇毒藥物，有實施投毒的嫌疑。警員迅速趕到男子家中，男子聲稱藥是買回來自殺用的，但說話支支吾吾，神色慌張。很快，他就交代了這背後隱藏的一起殺人案。據悉，他還曾購買過幾種導致男性性功能障礙的藥物，而他做這些事情，只是因為一名已婚少婦。

據《現代快報》報導，丁姓男子大學本科畢業，自從和楊姓人妻認識後，他的生活就被改變了。

據丁男交代，2019年7月，一次偶然的機會，他和楊女見面，就加了微信，此後不斷有聊天。有一天，他去楊女家玩，得知女方已經結婚了。不過，楊女語帶玄機表示，她的丈夫經常在外地出差，只有周末回來。當晚，兩人便發生了關係。

很快，兩人就確定了情人關係。用丁男的話說，「我和她的感情越來越深，對她已經到了不能沒有的地步。」不過，對於如此深情的丁男，楊女明確表示，「我不會離婚，也不會再婚。」但丁男對楊女的這句話並沒有當真，反而想「獨自佔有」她。

此後，楊女租的房子到期了，便和沙姓丈夫商量，和丁男一起合租一個大房子。沙男一直以為，丁男就是一名很熱心的男室友。

三人住在一起後，丁男越來越覺得自己不能沒有女方，就偷偷表示希望楊女離婚。沒想到楊女拒絕了他，還說自己和丈夫準備要孩子了，「我心裡很難受，想到她如果要孩子就不可能跟我在一起，我就有了讓她晚一點要孩子的想法，再給我爭取點時間。」

邪惡的念頭在丁男的心中越來越深，他在網上搜索「如何讓一個人陽痿」，想買藥給沙男吃，讓他降低性欲，從而讓楊女晚點懷孕。丁男前前後後一共買了多種導致男性性功能障礙的藥物，每當沙男周末回來時，丁男就搶著做飯，然後在他的飯裡下藥。

試了好幾次，沙男都沒有發現。有一次，沙男突然拉肚子，吃藥也沒好，甚至後來還住院了。這讓丁男非常害怕，就再也沒敢下陽痿藥了。

這次，沙男出院後，楊女告訴丁男，他們夫妻準備要小孩了。這讓丁男特別著急，就想讓沙男再次生病住院。他搜索讓人生病的方法，搜著搜著就成了搜索殺人的方法。經過多方查找，丁男找到一個賣家，購買了一種劇毒藥物。在他看來，這種藥很隱秘，會傷害人的身體但不會很快讓人死掉，「這樣沙男就需要很長時間去治病，我就能爭取到更多時間，用行動來感動楊女，讓她改變想法，改嫁給我。」

據江寧醫院藥劑室的一名醫生透露，該藥物主要會引起肝損壞，致癌，是毒藥。檢方認為，丁男構成故意殺人罪，他的犯罪行為是因情感糾紛不當處理引發，但在購買後被警員發現，物品未發貨也未收到。綜合考慮，認定丁男情節較輕。南京江寧法院經審理後判決，丁男犯故意殺人罪，判處有期徒刑1年半。