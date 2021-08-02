天生冤家命！這「4對生肖戀人」天天吵也分不開

▲你和另一半屬於天天吵也分不開的冤家命嗎？（示意圖／翻攝自pakutaso）



生活中心／綜合報導

談戀愛難免會吵架，有些人吵著吵著就散了，但有些人卻是越吵越恩愛，就算天天吵也分不開，《科技紫微網》整理出天生冤家命的「4對生肖戀人」，快看看自己和另一半有沒有上榜！

生肖「蛇」VS 生肖「雞」：吵吵鬧鬧、情堅難移



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這一對雖然每天吵吵鬧鬧，但是感情非常堅定！面冷心熱的「蛇」碰上嘴上功夫相當厲害的「雞」可以說是相當沒轍，但是「蛇」知道，「雞」只是嘴巴壞了一點，其實沒有壞意，是個很善良的人，因此兩人吵完就吵完了，不會去翻舊帳，甚至吵完後關係變得更加親密。

生肖「兔」VS 生肖「龍」：假裝拌嘴、實則關心



霸道強勢的「龍」與溫和文靜的「兔」非常互補，他們不會大吵大鬧，也不會上演離家出走的戲劇化劇情，通常是透過假裝拌嘴來關心對方，而且通常吵架是為了對方好，所以吵完後感情反而會更上一層樓。

生肖「鼠」VS 生肖「猴」：歡喜冤家，不吵不快



這一對是很標準的「歡喜冤家」，兩人都很直率，想說什麼就說什麼，所以就會發展成三天一小吵、五天一大吵的局面，對他們來說，吵架也是他們相處的一種方式，越吵關係越健康，當很多天沒吵架時他們還會不習慣。

生肖「豬」VS 生肖「狗」：虛張聲勢，吵完沒事



這一對吵起架來可不是開玩笑的，他們會把不滿通通都吼出來，一個比一個喊的還要大聲，常常嚇壞朋友跟鄰居，不過他們其實只是虛張聲勢，認為氣勢不能輸，吼完發洩完後就一筆勾消，下一秒就甜蜜蜜的黏在一起，和好如初，讓不少人好生羨慕。