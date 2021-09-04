眼見機師染疫！他嘆台人辛苦防疫「卻成孤兒」：看不到盡頭

▲原PO直嘆，台灣人防疫防得這麼辛苦，到底是為了什麼？（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「沒過一兩年你我都會累……」一位網友在PTT的Gossiping板上發文，提到當初防疫的目的，是為了等待疫苗，可是現在卻發現，疫苗似乎擋不住病毒，根本看不到疫情盡頭，「當世界在學習與病毒共存的同時，我們則是在當樂極生悲的防疫孤兒。」讓他不禁問卦「防疫搞得這麼辛苦，到底是為了啥？」

這位網友發文，一開始就肯定台灣表現，「首先，在防疫表現上，台灣是世界級的，這我沒話講」，但回想當初防疫目的，是為了等待疫苗帶來的一線生機，可是疫苗問世後，才發現似乎根本擋不住新冠病毒，「肺炎也燒了快2年了，直到現在，還是看不到疫情的盡頭。」

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這樣的情況，就變成「世界在學習與病毒共存」的時候，台灣卻是防疫孤兒，讓原PO不禁直嘆「那現在防疫防得這麼辛苦到底是為了啥？繼續等仙丹嗎？開始學著與病毒共存難道不是最佳解？」

他也質疑，哪天防疫疲乏了、撐不住了，病毒可能還是會侵入台灣，「最終我們還是要學習與病毒共存，而且已經演過一次給你看了。」可能短期內大家都無感，「但相信我，沒過一、兩年，你我都會累」，尤其是外國人在狂歡開趴的同時，台灣人卻被強迫關在家，「最後還不是Ah shit here we go again」。

貼文一出引發討論，不少網友紛紛留言，「沒有足夠疫苗就是這樣啊」、「就大量打疫苗，單純防重症囉」、「為了不讓醫療能量崩壞」、「麻煩你去看看歐美打疫苗後的死亡率，再想一下，如果死亡的可能是你家人，你會說一樣的話嗎」、「確診幾千人，死亡幾十到幾百人，這種感覺如何」、「沒疫苗的前提，怎麼跟病毒共存，傻了嗎」、「與病毒共存疫苗覆蓋率要夠啊！不然堆醫院嗎？」