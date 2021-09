眼見機師染疫！他嘆台人辛苦防疫「卻成孤兒」：看不到盡頭

▲原PO直嘆,台灣人防疫防得這麼辛苦,到底是為了什麼?(圖/資料照)

網搜小組/鄺郁庭報導

「沒過一兩年你我都會累……」一位網友在PTT的Gossiping板上發文,提到當初防疫的目的,是為了等待疫苗,可是現在卻發現,疫苗似乎擋不住病毒,根本看不到疫情盡頭,「當世界在學習與病毒共存的同時,我們則是在當樂極生悲的防疫孤兒。」讓他不禁問卦「防疫搞得這麼辛苦,到底是為了啥?」

這位網友發文,一開始就肯定台灣表現,「首先,在防疫表現上,台灣是世界級的,這我沒話講」,但回想當初防疫目的,是為了等待疫苗帶來的一線生機,可是疫苗問世後,才發現似乎根本擋不住新冠病毒,「肺炎也燒了快2年了,直到現在,還是看不到疫情的盡頭。」

這樣的情況,就變成「世界在學習與病毒共存」的時候,台灣卻是防疫孤兒,讓原PO不禁直嘆「那現在防疫防得這麼辛苦到底是為了啥?繼續等仙丹嗎?開始學著與病毒共存難道不是最佳解?」

他也質疑,哪天防疫疲乏了、撐不住了,病毒可能還是會侵入台灣,「最終我們還是要學習與病毒共存,而且已經演過一次給你看了。」可能短期內大家都無感,「但相信我,沒過一、兩年,你我都會累」,尤其是外國人在狂歡開趴的同時,台灣人卻被強迫關在家,「最後還不是Ah shit here we go again」。

貼文一出引發討論,不少網友紛紛留言,「沒有足夠疫苗就是這樣啊」、「就大量打疫苗,單純防重症囉」、「為了不讓醫療能量崩壞」、「麻煩你去看看歐美打疫苗後的死亡率,再想一下,如果死亡的可能是你家人,你會說一樣的話嗎」、「確診幾千人,死亡幾十到幾百人,這種感覺如何」、「沒疫苗的前提,怎麼跟病毒共存,傻了嗎」、「與病毒共存疫苗覆蓋率要夠啊!不然堆醫院嗎?」