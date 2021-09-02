學霸正妹下海搖身成雞頭　「任選客製化大胸OL」驚人月收曝光

圖文／鏡週刊

學霸正妹Amy林潔玲，現年31歲，外型亮麗、身材火辣，外語能力強，不過卻走上歧路，2017年間透過仲介到美國加州的酒店陪酒，甚至還搖身變成雞頭，安排前往美加地區與男客進行性交易，每次平均收費400、500美元。對此，台北地檢署偵結，將林女及集團成員陳希聖、林聖超，依媒介性交易罪起訴。

檢警查出，主嫌林女自明星高中畢業，考上知名大學，加上語言能力強，被視為學霸，但為了迅速致富，誤入歧途，一畢業就入行色情集團，1年後還自立門戶，打著「金錢鋪陳的美好」，招攬想掏金的網紅、小模赴海外賣淫。據了解，這起國際色情集團透過網站、臉書等通訊軟體刊登徵人廣告，招攬台女到美國華人區「打工」。

由林女組成的「艾咪」賣淫集團，以「台北酒店經濟人Top飯局伴遊夜店酒吧」招攬客人，標榜主打只要上班穿性感睡衣，加上小費，月收入保守估計可賺120萬元。此外，也徵求飯局妹、伴遊妹，要求運動型、大胸型、氣質型、甜美型的女子，其應徵者須提供個人照片、影像面試，若照片與本人無落差，還可長期配合，以符合客人隱私需求。

檢警追查，林女2018年起至2020年2月止，仲介約50名台籍女子，透過台美「旅行授權電子系統」取得免簽待遇赴美、加從事性交易，到當地會有綽號「GTO Kevin」的男子接待、安排住宿等，每次性交易向男客收取1小時400到500美元（約合台幣1萬3,000餘元），或1小時290到320加幣不等（約合台幣7,000餘元）。應召女實得6成，其餘由公司拿，如應召女由陳男、林男2人招募，2人可再分得1到2成經紀費。

就有一名應召女表示，到加拿大工作17天，就可賺25萬新台幣；另外一名應召女則證稱，到國外工作的內容有2種，一種是性交易，一種是陪酒聊天，她都在夜總會陪酒聊天，未有性交易，報酬和當地夜總會拿，收入也不少。這起跨國賣淫案件，直至一名赴美工作的女子，由於進出美國頻繁，被美方邊境管理局攔查，女子坦言從事賣淫，全案才就此曝光。美方2020年9月間透過AIT通報台灣，最終台美聯手破獲該賣淫集團。

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