流感疫苗10月開打！和新冠疫苗撞期怎麼辦？　指揮中心：間隔7天

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

根據疾管署規劃，今年公費流感疫苗10月1日起分階段開打，然而屆時國內應持續在接種新冠疫苗，兩者可能撞期。指揮中心發言人莊人祥今（2）日表示，根據專家會議結論，包含流感疫苗在內，不論是打哪一種疫苗，和新冠疫苗施打都要間隔7天，以分辨不良反應。

疾管署依目前流感疫苗到貨狀況，預定從10月1日起分階段開打；今年共計採購量632萬8,250劑（含接種計畫對象所需611萬1,310劑、地方代購11萬920劑、中央代購10萬6020劑）。

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不過，國內目前全力衝刺新冠疫苗覆蓋率，疫苗登記平台明天開始第七輪接種，後續也正持續規劃，包含12~17歲學生有望9月中旬接種BNT疫苗，還有部分75歲以上長者準備要接種第二劑等，眼看到了10月國內要接種新冠疫苗的人還是很多，而這些對象又和公費流感疫苗重疊，屆時應該如何安排？

莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，先前衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家曾建議，應該接種兩劑新冠疫苗後再接種其他疫苗，但近期參考其他國家作法，建議改為無論哪一種疫苗，和新冠疫苗接種間隔7天即可接種。

然而短時間接種兩種疫苗，如果出現不良事件，應該如何認定是哪一款疫苗？莊人祥表示，就是為了避免疫苗交叉反應，

以及不良反應難以釐清，才會定出7天間隔。