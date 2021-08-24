小3生摔作業爆衝突！他咬老師手臂遭反擊　右足瘀挫傷+左小腿濺血





▲師生在課堂上發生衝突演變成對簿公堂。（示意圖／視覺中國）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一所小學的安親課後班老師，因一名3年級男童故意將作業摔地還攻擊同學，雙方發生衝突，事後男童家長與老師都驗傷提告，老師提告部份法院裁定不付審理，橋頭地院則依成年人故意對兒童傷害罪，判老師拘役65天。

一名丁姓老師於去年3月期間，在高雄某國小擔任三年級課後安親班老師，3月13日當天因為一名小三男學生在繳交作業時將東西摔地，他加以指正，讓這名小三男童很不開心，一回到座位就做出攻擊其他同學的舉動，丁師上前制止進而發生肢體衝突。

過程中，男童咬住老師的手臂，男童則是右側足部挫傷、瘀血、左側小腿開放性傷口等傷害。直到學生家長帶回家洗澡時看到傷痕察覺有異，才報警處理。雙方則互告傷害，丁姓老師對學生提告傷害部分，經臺灣高雄少年及家事法院裁定不付審理；家長提告部份則由橋頭地方法院審理。

丁姓老師事後坦承犯行，但他控訴該名學生繳交作業時用摔的，返回座位又突然攻擊其他同學，想制止他還被咬住手臂，才會出手拍他的背部，矢口否認有何以腳踢踹及採住腳部等，丁姓老師辯稱：「案發當時學生出腳踢我，所以我才會用腳想要絆他，讓他無法繼續踢，我當時沒有出腳踢踹或踩住他的腳」，是正當防衛。

法院傳喚案發當時在場兩名同學到庭作證，一名同學表示，老師叫該名男同學把功課交上去，他將功課摔在地上，老師叫他撿起來他不聽，他就回去座位，走過去時揍我一下，然後他回去座位拿筆跟尺去老師那邊，想跟老師打架，老師抱住他加以阻止，另一名同學稱該名男同學當時去交功課，老師好像說錯了什麼，他就拿簿子要來打我，老師為了保護我就阻止他，他就開始用本子打老師等。

法院認為，老師身高比學生高了約25公分，只要抓住雙手，保持適當空間就不會被攻擊，但他出腳踢踹及踩腳，顯示是在十分惱怒之下才有傷害對方行為，因此無法主張正當防衛。且他為安親班老師，卻在全班同學面前做不好示範，因此判丁姓老師成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役65天。

時間對我們來說完全沒用！

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