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中國是否承認塔利班政權？　中國外交部引用「毛澤東名言」表態

▲▼ 塔利班領導層成員之一、談判代表巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar）（圖／路透）

▲塔利班政權是否會被國際所承認，成為未來的國際角力新戰場。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

極端組織「塔利班」即將在9月3日宣布建立阿富汗新政權，但是塔利班政權是否為國際所承認，卻又是一場新的國際政治角力戰場，在中國外交部例行記者會上，有媒體提問指出，是否承認塔利班政權，對此發言人汪文斌引用毛澤東的名言，表態會傾向與阿富汗建立友好關係。

汪文斌表示，阿富汗歷史正在翻開新的一頁，機遇與挑戰並存，困難與希望同在，飽經苦難的阿富汗人民正迎來國家和平與重建的新起點，國際社會也高度關注阿富汗即將組建新政府的動向。

汪文斌說，中方真誠希望阿富汗各方順應本國人民的迫切願望和國際社會的普遍期待，構建開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，同各種恐怖組織徹底切割，同世界各國特別是周邊國家友好相處。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌引用「毛澤東名言」對是否承認塔利班政權做出表態。（圖／CFP）

汪文斌引用毛澤東主席過去說過的名言，「阿富汗是一個英雄的國家，歷史上從來沒有屈服過，中阿兩國是友好國家，中國不想損害阿富汗，阿富汗也不想損害中國，兩國是相互支持的」。

王文斌強調，中方將一如既往奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，尊重阿富汗主權獨立和領土完整，不干涉阿富汗內政，繼續為阿富汗早日實現和平重建提供力所能及的幫助。

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