美軍走了「她痛哭燒掉牛仔褲」！塔利班完全統治　街頭一片絕望

▲ 塔利班成員在喀布爾一處哨站站崗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班攻佔阿富汗，美軍最後一架撤離班機30日飛離，長達20年的駐軍任務告終。阿富汗完全落入塔利班統治的第一天，年輕女子艾哈麥迪（Arifa Ahmadi）便燒毀她的牛仔褲，以及其他任何塔利班可能不喜歡的衣服，穿上傳統的罩袍，避免惹怒塔利班。

艾哈麥迪和許多同齡的年輕人一樣，過去20年間在西方支持的政府統治下，享有受教育與就業的自由，但在塔利班接管國家後頓時丟了工作。

她向《衛報》說明，好不容易找到一份在法拉市（Farah）海關的工作，還開心邀請朋友到家中慶祝，卻在短短3周後失業，「許多婦女被塔利班要求離開辦公室。我觀察當下的情勢後，也不想嘗試回去工作了。有個留著長鬍子的男子坐在我的位子上。」

塔利班有意展現不同以往的溫和形象，並未採取20年前嚴厲的公開懲罰措施，也沒有禁止公共娛樂活動。但在塔利班佔領法拉後，艾哈麥迪仍選擇離開這座城市，一路逃到首都喀布爾，希望能在外商公司幫助下離開國家，卻沒能如願。

▲ 阿富汗民眾在機場外高舉證明文件，希望能搭機離開。（圖／達志影像／美聯社）

美軍完全撤離的隔天，她在8月31日表示，「我從今天早上就一直哭。我的兄弟出門幫我買了罩袍，今天也把牛仔褲給燒了，邊哭邊燒，也把我的希望一起燒掉了。再也沒有任何事能讓我開心起來，我只是在等死，不想再過這樣的生活。」

她絕望說道，「自從塔利班攻陷法拉以後，幾天來我感覺自己不斷墜落，今天彷彿就要墜地死亡。我現在已經沒有感覺了，我是個已死的女子。今天早上，我感覺一切都已終結，城裡的所有人也都是。街上沒有任何歡笑聲，整座城市都彌漫絕望的情緒。」

喀布爾一家銀行31日上午大排長龍，全是等著提款的民眾。一名工程師卡里米（Nesar Karimi）表示，他在銀行外展開塔利班完全統治下的第一天，一直等到12點，卻沒有領到任何錢，因為塔利班說銀行沒錢，將提款機關閉，並開始毆打排隊民眾，將他們趕離現場。

卡里米提到，「我有大半輩子都住在喀布爾，從沒看過喀布爾這個模樣。街頭一片麻木，人們失去了感覺，什麼都不在乎，我也不在乎了。我們這個世代在短短幾小時內失去一切，人們已經支離破碎。」

▲ 美軍已完全撤出阿富汗。（圖／路透）

阿富汗前政府統治下，喀布爾是這個國家最自由的城市，從新潮的健身房、理髮廳到流行歌曲、連續劇都應有盡有。然而，塔利班重返執政後，這裡的居民在美軍尚未完全撤出以前，便得開始適應塔利班的嚴厲統治。

北部城市馬扎里沙里夫居民拉馬尼（Jabar Rahmani）則表示，他決定留起鬍子並穿上傳統服飾，這是避免受到塔利班威脅的最基本措施，「我必須這樣才能活下去。在他們的統治下，生與死之間距離很窄。在世界上其他地方，蓄鬍或服裝可能是小事，但在這裡卻攸關性命。」

儘管塔利班一再強調，不會任意懲罰民眾，但人們並不相信。住在西部城市赫拉特的沙里非（Reshad Sharifi）說明，31日是他在塔利班統治下第一次到附近山上晨跑，跟往常一樣穿著短褲短袖，卻被塔利班成員舉槍威脅，要求他穿成「穆斯林的樣子」，他已對生活失去希望。

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