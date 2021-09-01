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基隆男打完AZ「裝葉克膜搶命9天」！妻淚訴：把健康老公還我

記者郭世賢、林昱萱／基隆報導

基隆一名詹姓男子7月17日接種AZ疫苗後，出現手麻、腳麻、肺部塌陷等症狀，而因為無法自主呼吸，還裝上葉克膜長達9天，院方也一度發出病危通知。對此，男子的妻子也難過地直呼：「還給我健康的老公。」

▲▼基隆53歲詹姓男子打完AZ疫苗出現血栓病危。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆53歲詹姓男子打完AZ疫苗出現血栓病危。（圖／記者郭世賢翻攝）

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據悉，詹男與許姓妻子平常在基隆七堵區賣豬肉，而詹男7月19日接種AZ之後，卻陸續出現身體不適的情況，同月29日前往基隆三總醫院就醫，當晚10點多就轉往內湖三總。許妻表示，醫院一開始說是因為施打疫苗，造成血栓，情況不樂觀，而8月1日詹男又因肺部塌陷，無法自行呼吸，緊急裝上葉克膜搶命9天，院方一度發出病危通知。

▲▼基隆53歲詹姓男子打完AZ疫苗出現血栓病危。（圖／記者郭世賢翻攝）

許妻表示，日前有收到衛福部寄來的公文，但上面只有不良事件的通報紀錄，並沒有其餘詳細說明。許妻表示，這一陣子面對醫生說的任何檢查，自己都照單全收，也自費萬元讓丈夫做遺傳基因檢查，但檢測結果都沒有異狀，而目前丈夫仍無法出院，對於往後龐大的醫療支出，讓許妻不堪負荷難過地說，「我只是小市民，希望政府單位能夠加以重視。」

經過治療詹男已於8月8日轉往普通病房，雖然已經意識清楚，但仍舊無法下床行走。許妻表示，這段時間自己也沒有接到市府單位、衛生局的電話關懷與協助，並難過地痛訴，「我還有2個小孩、3個長輩要扶養，對於目前的狀況真的相當無助，希望政府相關單位能夠重視。」此外，許妻也心痛表示，現在開學在即，但因為有丈夫的前車之鑑，自己也不敢讓小孩施打疫苗，深怕小孩也會因此臥床不起。

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