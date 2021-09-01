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勞動事件法推手法官楊博欽猝逝　司法院、高院震驚不捨

高院法官楊博欽（右）曾到智慧財產及商業法院，簡介勞動事件新制。（圖／翻攝智慧財產及商業法院官網）

▲高院法官楊博欽（右）曾到智慧財產及商業法院，簡介勞動事件新制。（圖／翻攝智慧財產及商業法院官網）

圖、文／CTWANT

去年上路的勞動事件法重要推手、高等法院法官楊博欽前天凌晨因病猝逝，消息傳出後，楊服務過的司法院、高院、新北地院等審判機關一片低氣壓，不少法官無法置信，因為楊個性陽光、開朗、還常運動，辦案認真負責，深受同僚及司法高層好評，不料50餘歲壯年就離開人世。

司法官訓練所38期結業的楊博欽是東吳大學法律系畢業，辦案成績優異，多次榮獲績效優良法官獎勵，楊的太太也是頗受好評的法官，夫妻兩人都曾在司法院擔任辦事法官，楊在司法院民事廳服務期間，負責勞動事件法的草擬和推動，經常到各法院及向媒體解說新法實施重點，不少法界人士和媒體對他並不陌生，楊直到法案實行後才功成身退，回任高院當民庭法官。

據了解，楊博欽數月前發現身體有異狀，檢查後發現是白血病，緊急救治後，原本復原情況不錯，不料病情因故急轉直下，藥石罔效，相關法院將與家屬協調幫助治喪事宜。

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